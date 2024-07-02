Удивительная находка

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Асет Калымов

Яркое панно, случайно обнаруженное на одной из алматинских остановок, стало украшением визит-центра

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Эту прекрасно сохранившуюся мозаичную картину нашли недавно сот­рудники акимата Медеуского района Алматы в ходе реконструкции остановочного комп­лекса, расположенного на углу проспекта Достык и улицы Оспанова. Панно было скрыто за листом гипсокартона.

Как выяснили эксперты-культурологи, авторами удивительной находки являются выдающиеся художники, зас­луженные деятели искусств Казахской ССР, ныне покойные Молдахмет Кенбаев и Николай Цивчинский. Мастера монументально-прикладной живописи в тандеме создали мозаики «Кокпар», «Кобланды», «Енлик-Кебек», «Девушка с сувениром», «Козы Корпеш – Баян сулу», а также ряд сграффито, росписей и витражей, посвященных казахским традициям и обычаям, нацио­нальной одежде.

Многие их картины, изготовленные из керамической плитки, украшают театры, кинотеатры, дворец бракосочетаний, гостиницы и рестораны в Алматы, Таразе, Усть-Каменогорске, Балхаше. Но, к сожалению, не все работы сохранились.

– Предположительно, данное панно было создано в 60–80-х годах прошлого века, – рассказывает специалист по поддерж­ке и информированию турис­тов НКО «Almaty Tourism Bureau» Гульбану Танатова. – После того как обнаружили мозаику, было решено обустроить на этой автобусной остановке новый, девятый по счету, визит-центр Алматы. Здесь мы предоставляем турис­там информацию о городских достопримечательностях, выдаем раздаточный материал – карты, путеводители.

К слову, яркий арт-объект расположен на конечной точке алматинской тропы здоровья Терренкур, в сторону Медеу, по которой ежедневно прогули­ваются сотни горожан и гостей города. Посещая визит-центр, они с удовольствием делают эффектные селфи на фоне картины с фольклорным мотивом.

Между тем это не первая монументальная мозаика, найденная в ходе ремонтных работ. По информации сотрудников мастерской Art Oskolok, ранее в бывшем кинотеатре «Целинный» в Алматы под слоем гипсокартона обнаружили картину известного художника Евгения Сидоркина, а в одном из ресторанов – сграффито «Казахские народные ремесла», выполненное Молдахметом Кенбаевым и Николаем Цивчинским. Искусствоведы надеются, что панно из Терренкура – не последний предмет уникальной живописи ушедших времен, который обретет вторую жизнь и будет привлекать внимание отечественных и зарубежных туристов.

#Алматы #достопримечательности #мозаика #панно

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