​Удивительная сила обаяния

С Нурсултаном Абишевичем мы впервые встретились в филиале карагандинского политеха в Темиртау. Только я пришел учиться после школы, а ­Нурсултан Назарбаев прошел обучение в Украине, получил специальность и уже работал в доменном цехе. Мы попали в одну группу, где учились 17 человек. Все подружились и пронесли эту дружбу сквозь годы, в первую очередь благодаря характеру Нурсултана Абишевича, который никогда не забывает друзей: школьных, по училищу, по Карагандинскому политехническому институту.

Его биография не может не восхитить любого: простой парень вырос из простого рабочего до Президента страны. В современной истории такое бывает редко. Но ему помогли способности, которые передали с генами родители, и целе­устремленный, настойчивый характер. Но что я особенно хотел бы отметить, так это его систему самоподготовки.

На комбинате он общался с разными людьми – от начальника цеха до простого рабочего. Среди них были и мудрецы, и сильные лидеры. Из этого общения он многое почерпнул для себя. Например, многому стоило поучиться нашей молодежи у Олега Тищенко, директора металлургического комбината, участника Великой Отечественной войны. Он был в партизанах на территории Украины. Это человек сильной воли, железной дисциплины и большого ума. И многим качествам Олега Ивановича, в том числе организаторским навыкам, умению смотреть на перспективу, учился Нурсултан Назарбаев. Или другой пример – Николай Давыдов, секретарь ГК КП Темиртау. Это он приметил Нурсултана...

В 1962 году горожане избрали Н. Назарбаева делегатом на Всемирный фестиваль молодежи в Хельсинки. По приезде он всем рассказал, как проходил фестиваль, о делегациях разных стран, о советской молодежи, о дружбе с чернокожими ребятами. Тогда будущему Лидеру было 22 года, и уже в то время он привлекал к себе внимание харизмой, умом, воспитанностью и культурой.

Нурсултан Назарбаев никогда не останавливался на достигнутом. У нас в вузе были отличники. Мы думали, что они достигнут больших успехов в карьере. Однако они же останавливались, а Нурсултан Абишевич все время шел вперед. Он никогда не считал зазорным посоветоваться с умными людьми. Не только ради того, чтобы выслушать, но и проверить свои выводы.

Общеизвестный факт, что, поехав с официальным визитом в США, Президент молодого Казахстана Назарбаев встретился и с экс-президентом Бушем-старшим. Для многих это стало большой неожиданностью. Но не для нас. Соблюдая казахские традиции, молодой Президент выразил почтение старшему. И при общении советовался по разным вопросам. Поскольку Джордж Буш был опытным политиком, то мог выразить свой взгляд на многие вещи.

Нурсултан Назарбаев всегда думает о будущем Казахстана, реализуя многовекторную политику в международных отношениях. И часто встречается с политиками мировой известности на различных саммитах. Одна из главных целей этих встреч – привлечение инвестиций, новейших технологий в Казахстан. Нурсултан Абишевич постоянно ищет что-то новое – не только в производственной сфере, но и в образовании, науке, здравоохранении. Все это улучшает качество жизни казахстанцев.

В частности, весьма важны усилия, которые прилагает Президент по развитию человеческого капитала. Сегодня тысячи ребят получают знания по программе «Болашак», создан вуз мирового уровня Назарбаев Университет. Во многих структурах после получения образования по лучшим мировым стандартам появились молодые ребята: в Правительстве, сферах экономики, образования, здравоохранения.

Например, выпускник «Болашака» Бау­ыржан Байбек сегодня – аким Алматы. Он музыкант, учился в Германии, изучал немецкий, постиг административное управление. У музыкантов тонкая душа. И что как не музыка сближает, позволяет понять друг друга? Толеутай Сулейменов, первый министр иностранных дел РК, вспоминал рабочие поездки по разным странам. И мне запомнился такой случай.

Во время первого визита нашего Президента в США как-то не очень завязывались контакты. И тогда Нурсултан Абишевич по казахскому обычаю дал обед в честь президента США. На нем прозвучала мысль: чтобы лучше узнать новых друзей, надо послушать их музыку. Сначала Дарига исполнила песню на английском языке. А потом Нурсултан Абишевич вместе с Сарой Алпысовной спели сразу несколько народных песен на казахском языке. Это вызвало оживление, огромный интерес к нашей культуре. Атмосфера обеда изменилась. Гости заулыбались, отношения стали более теплыми, радушными. Такой поворот событий помог решить многие вопросы. И в этом поступке Нурсултана я вижу любовь к своей стране. Он умеет быть раскованным, смелым, держится всегда с достоинством.

Если посмотреть со стороны, то видишь, какой огромный скачок сделало государство под руководством Нурсултана Назарбаева. В первые годы мы поднимали экономику и только потом стали заниматься политикой. При этом всегда уделялось особое внимание вопросам дружбы, взаимоуважения и взаимопонимания между представителями разных народов, живущих на одной территории. Эти ценности закрепил Первый Президент.

Наш Президент всегда бодр и энергичен. В общении вообще забываешь о его возрасте и даже чине. Простой, общительный, обаятельный человек. Когда встречается с друзьями, уже через минуту напряженность и скованность между нами проходят. Он сразу стирает грань официальности в разговоре. Потому что обладает очень хорошим чувством юмора. Редко бывает сердитым. Ему не свойственно сердиться. Бывают люди, которые друзей держат на расстоянии, а он – нет. Он до сих пор хранит в памяти имена, например, всех, кто работал с ним в доменном цехе. Я уже подзабыл многих, а он прекрасно помнит.

На комбинате Нурсултан Назарбаев, работая секретарем парткома, активно решал производственные вопросы, умел отстоять свою позицию. Его существенно отличало от остальных то, что он тщательно готовился к совещаниям: его выступления были конкретными, с предложениями и путями решения проблем. Но было еще очень ценное качество: Нурсултан Абишевич мог самых упертых подрядчиков склонить на свою сторону. Это психологическое свойство его натуры, в которой присутствуют и расположенность к людям, и знание предмета и сути вопроса.

Красноречив пример со строительством листопрокатного цеха. В проект изначально не были заложены дополнительные помещения для техники. И молодой парторг пробивал их строительство. Казалось бы, заниматься этим вопросом должны главный инженер, главный механик, только не парторг. Но это была личная позиция Нурсултана Абишевича. Подрядчики отказывались менять проекты. И они относительно инструкции были правы. Но есть еще здравый смысл, очевидность ошибок при составлении и принятии проекта. Их надо было исправлять сейчас, во время строительства, а не потом, когда будет поздно. И он помогал подрядчикам, выезжал на согласование и прод­ление сроков. Болел душой и сердцем за дело. Ему удалось много сделать для культуры и социально-бытового развития города. В ЦК на заседании секретариата, где выступил Нурсултан Назарбаев и рассказал о проблемах, было принято специальное постановление о развитии Темиртау. В 42 года он стал председателем Правительства Казахской ССР.

Врагов у Назарбаева не помню. Их нет. Он всегда вызывает симпатию – людям с ним интересно. И потому, что прекрасно говорит на русском и казахском, и потому, что хорошо знает историю России и Казахстана. И потому, что очень начитанный – с ним можно вести разговор на любую тему. При этом никогда явно не покажет своего превосходства в знаниях. Если видит, что собеседник ошибается, может деликатно развернуть разговор. Это такт. Природный дар. И дан он не всем.

Хранить дружбу – редкий талант. Старых друзей Нурсултан Абишевич не забывает. Ему приятно встречаться с нами. Если каждого из нас поставить на его место, то вряд ли мы поддерживали бы такие же отношения. Могли зазнаться, встречаться реже, объяснять это занятостью, усталостью и тому подобное. В связи с этим вспоминается веселый для моей семьи случай. Как-то в одну из рабочих поездок в Темиртау Нурсултан Абишевич, нарушив протокол, неожиданно для охраны, со свойственной ему ловкостью перепрыгнул через турникет на стадионе, а мы сидели рядом, и сказал: «Собери ребят, я вас приглашаю на открытие Пирамиды». Я понял, что мы поедем в Египет, к пирамиде, потому что не знал о строительстве Пирамиды в Астане, – тогда СМИ не так активно освещали ввод новых объектов.

Пришел к жене и говорю: приготовь паспорт, уезжаю в Египет. Она в панике: «Да ты что, у тебя сердце больное. Зачем лететь, откажись?!» Я возражаю: «Как я откажусь? Нурсултан собрал всех друзей!» Это мы потом поняли, что Пирамида построена в Астане. Недели через две 15 металлургов приехали в Астану к Пирамиде на площади Независимости. Посмотрели прекрасный дворец. Увидели и послушали Монтсеррат Кабалье. Получили огромное удовольствие, за что были благодарны одному человеку – Главе государства.

Такой тип людей, как Нурсултан Назарбаев, далеко не часто встречается. Им многое дала природа, и еще большего они добились сами. Мы видим в истории государств, что политические деятели широкого мышления, наделенные способностью тактически и стратегически видеть перспективу, играют огромную роль в разные времена. Из них формируются предводители, вожди. Мы не всегда можем замечать эти дарования – нам они привычны, потому что живем в одном времени с Лидером. Но если взглянуть на него через 20–50 лет глазами наших потомков, то обнаружится большая величина. Это как подняться на Эльбрус, с вершины которого увидишь гораздо больше, чем у подножия.

Сегодня другое время. Но была и остается роль Нурсултана Назарбаева в том, что еще недавно никому не известное в мире государство, состоявшееся как молодое и независимое, стремится войти в ряд 30 самых развитых стран мира. Глава государства поставил перед народом цель. И в этом его главная заслуга. Он проявил себя как настоящий Лидер. А большое видится на расстоянии…