Удивительное трио

Вот уже несколько лет в социальных сетях местные жители с большим удовольствием наблюдают за творческим процессом работников областной газеты «Знамя труда» – фотографа Юрия Кима и журналисток-поэтесс Ларисы Губашевой и Людмилы Мельник.

Снимки местного мастера фотоискусства уже давно вызывают массу восторженных отзывов. Про таких, как он обыч­но говорят, что этот человек умеет видеть красоту во всем. Причем в самых необычных ракурсах. Юрий Ким обладает великолепным художественным вкусом. Подбирая образы и фон, он тонко чувствует соотношение предметов в кадре, перспективу, освещение…

Не только в интернет-прос­транстве, но и на страницах печатных изданий ценители его творчества могли видеть запечатленные им городские виды, туристические достопримечательности, сельские пейзажи, портреты таразских красавиц и многое другое.

Кто-то называет автора снимков жамбылским Шишкиным, кто-то – художником с большой буквы. Но кем бы ни считали Юрия Кима, все почитатели с большим интересом ждут его новых фоторабот. «Как прекрас­но смотреть на мир через Ваш объек­тив! Вы всегда видите то, что не видят другие!» – пишет жительница Тараза Айжан ­Ауелбекова.

Примечательно, что среди снимков таразского мастера можно встретить не только художественные работы, но и ­огромное количество репортажных фотографий, сделанных в ходе различных мероприятий. Нередко именно они обретают, помимо названия, в дополнение еще и собственное посвящение.

Ткать войлок, лить кумыс

в пиалы,

Печь баурсаки на огне

открытом,

Где языки у пламени и алы,

И сизы. И на тое шумном, сытом

Быть спелой осени теплом

согретым.

И в эту пору ярких листопадов

Какое счастье – сохранить

воспетым

Святое ремесло родных

номадов!

Эти строки Лариса Губашева посвятила народным умельцам, принявшим участие в фестивале войлока и запечатленным в кадре.

– Все началось в 2019 году с того, что мне пришла идея, так сказать, немного разрядить рабочую атмосферу, публикуя в редакционном чате снимки на разные темы, – вспоминает Юрий Ким. – Я мог снять любое фото со смыслом, дать ему название, которое являлось первой строкой, и все моментально начиналось. Зная, что коллектив у нас творческий, предполагал увидеть именно такую обратную реакцию. Коллеги подхватили мою инициативу и не заставили себя долго ждать. Буквально через 15–30 минут под фотографиями стали появляться комментарии в стихотворной форме. Это дейст­вительно прекрасно, когда снимки не оставляют зрителей равнодушными, а вызывают у них определенные чувства и эмоции, которые им хочется выплеснуть и выразить еще и в рифмованных строках.

Самое интересное, как отметил фотограф, именно так стали рож­даться литературные страницы региональной газеты. К этому занятному процессу присоединялись многие – не только уже состоявшиеся авторы стихов, но и просто любители, ранее не писавшие ничего подобного. К примеру, можно было прочесть строки Индиры Боташевой, Кукена Оршабекова, Гульжан Асановой и других журналистов. Среди работ были не только стихи, но и сатира и даже хокку.

Спустя какое-то время Юрий Ким решил расширить аудиторию, и совместное творчество постепенно перетекло в соцсети. Другие пользователи восприняли инициативу как некий челлендж и стали охотно подхватывать ее.

По признанию фотокорреспондента, ему нравится поэзия, особенно Джека Лондона. Но сам он стихи не пишет, зато своего рода затравку сделать может.

– У Юрия, несомненно, талант! – считает Лариса Губашева. – На мой взгляд, его фотографии всегда сюжетные. Только с виду они кажутся простыми. Даже, когда на них изображены только цветы или деревья, хочется придумать целую историю. Для меня этот процесс, который можно назвать своеобразным энергообменом, словно игра в слова.

На страницах газеты, и это естественно, поднимаются социально-бытовые проблемы, и в этом случае фотоискусство и поэзия не в стороне. Фотография Юрия Кима «Таразская Венеция» и строки Ларисы Губашевой появились после очередного подтопления частного сектора:

Таразская Венеция

И Гранд-канал – арык,

Властей, увы, инерция,

А житель – он привык.

И все же примечателен

Наш местный колорит,

И голуби-мечтатели

Лишь красят хмурый вид.

Но все же жамбылский фо­тограф предпочитает больше снимать цветы. В фокусе периоди­чески оказываются пио­ны, сирень, лилии, розы, астры, фуксии... Увидев кадр с названием «Ах, эти белые розы!», Лариса Губашева сочинила оду этим удивительно красивым цветам:

Ах, эти белые розы!

Капли воды, как россыпь

Мини-бриллиантов красавиц

Бальных нарядов на зависть!

Каждая нежная завязь

И лепестков обрамленье –

Прелесть и загляденье!

Сестры, блондинки, белянки,

Царственно гордой осанки

Не потеряли беглянки

Из цветника эти розы,

Все их метаморфозы!..

К творческому процессу при­соединилась и Людмила Мельник, выдав свой вариант:

Ах, эти белые розы!

В них чистота и счастье,

Словно девичье платье,

Мира метаморфозы.

В каплях росы изломы

Города, парков, неба,

Белых бутонов нежных

И облаков над домом.

Льется с газонов свежий

Роз аромат волшебный.

Росы на них не вечны –

Как все несовершенно!

– Я всегда охотно включаюсь в творческий процесс, – говорит Людмила Мельник. – Во-первых, фотографии очень красивые. Когда смотришь на них, происходит определенный всплеск эмоций, которые как раз хорошо передать в поэтических строках. Во-вторых, мне всегда интересно, что же получится в итоге. Бывает, что для написания стихотворения нужно всего несколько минут. Фото­графии Юрия Кима так сильно вдохновляют, что все получается мгновенно.

Коллеги фотокорреспондента считают, что в душе Юрия Кима живет не только художник, но и поэт. Ведь именно он задает тон будущему стихотворению. В каждой подписи к снимку чувст­вуются поэтическое начало, красота слов и ритм, которые так и просят продолжения. К примеру, «Вы мальчишками были вчера…», «Осень ликует, развесила листья…», «Грустнее нет влюбленного поэта…», «Зеркалом блестит река…», «Ты перепутала время нечаянно…», «Осенняя рябина достойна восхищенья…», «Листья на воде, как лодочки небесные…».

Иногда складывается ощущение, что практически на глазах у всех происходит своего рода поэтическая битва. Но однозначно то, что после появления под снимками стихотворений они привлекают еще больше внимания. Хочется верить, что Юрий Ким, Лариса Губашева и Людмила Мельник будут и дальше радовать читателей и ценителей фотоискусства, создавая свои творения, показывая и воспевая аулиеатинскую землю.

Кстати, поэтессы мечтают вы­пустить совместную с Юрием Кимом книгу о родном Таразе, в которой бы фотографии и стихи дополняли друг друга и давали читателю полноту картины. Возможно, в перспективе эта идея осуществится. Как сказал Юрий Ким, все зависит от финансирования. А пока остается знакомиться с их творчеством только в социальных сетях.