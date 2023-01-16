Удивительный город Статьи 16 января 2023 г. 0:00 0 Флора Левина Выгодное географическое положение на Великом шелковом пути предопределило дальнейшую судьбу Семея: город стал торговым центром, куда стекались купцы из разных стран. Татарская слобода Слобода, возникшая в городе одной из первых, даже получила название по национальности купцов, которые ее основали. В Центре документации новейшей истории сохранились документы о том, что татары приехали в Семипалатинск более двухсот лет назад. Они искали лучшее место, где можно жить и работать. И Семипалатинск им понравился. Особенно остров Полковничий, ныне он называется Бейбітшілік. Одновременно с островом стал заселяться и левый берег Иртыша, где был организован Меновой двор. Здесь, на острове, татарские купцы и переселенцы открыли свои торговые лавки, поставили склады, дома для челяди и приказчиков. Торговля шла очень бойко. И это место, находившееся напротив Менового двора, стали называть Меновой, или Купеческой слободой. Здесь же городские власти построили здание таможни, ведь именно сюда приезжал весь торговый люд, чтобы совершить выгодные сделки. Поэтому и таможенные пошлины в этом месте было собирать наиболее удобно. Шли годы, Меновая слобода постепенно разрасталась. По данным краеведа Виктора Кашляка, в 1786 году слобода насчитывала 45 домов, в 1792-м – 75. И если бы не весенние паводки, то и сегодня на острове был бы большой торг. Самые сильные паводки пришлись на 1792–1793 и 1795 годы, когда вешние воды Иртыша буквально смыли многие дома и торговые лавки жителей Меновой слободы, а вместе с ними подпортили огромное количество товара. И тогда татары сдались: обратились к городским властям с просьбой перенести их слободу в другое место. Хотели поселиться возле Белокаменки, в 50 км ниже по реке, да им не разрешили. Тогда татарские семьи просто перешли на правый берег Иртыша и тут заложили фундаменты под свои дома и торговые предприятия. Вот так и появилась Татарская слобода. Причем жили в ней не только татарские семьи, но и узбеки, русские и представители других этносов. Большинство из них занималось торговлей. Несколько десятилетий спустя уже за пределами Татарской слободы купцы стали открывать промышленные предприятия и мастерские. Здесь выделывали кожу, варили мыло, вытапливали сало. Среди первых промышленников была богатейшая династия купцов Мусиных. Ее родоначальником был Мухамет Садык (Муса) Мусин, который в 1858 году служил приказчиком купца 3-й гильдии Хакима Курбангалиева. Вскоре он организовал собственное дело и уже в 90-е годы XIX века стал купцом 2-й гильдии, ведя активную торговлю мануфактурными и галантерейными товарами. Он первым в округе в 1890 году построил паровую мельницу по германскому проекту (в советское время здание заняли под метизно-фурнитурный завод). Первым стал владельцем настоящей флотилии на Иртыше, состоявшей из 46 пароходов и 87 барж. Но в память народную Мусины вошли не столько как успешные предприниматели, сколько как щедрые благотворители. Именно их семья построила в Татарской слободе каменную одноминаретную мечеть. Ее возводил стамбульский архитектор Габдулла-эфенди, сделав свое творение истинной жемчужиной мусульманской религиозной архитектуры. Первый во всем В истории есть события, без которых немыслима современная жизнь. Родоначальником ряда из них в Казахстане стал Семипалатинск. В 1873-м в городе открылся первый на территории Казахстана телеграф, который позволил осуществлять оперативную связь. 24 мая 1891 года купец Муллашев провел первую телефонную связь между своим домом и магазином, расположенным на другой стороне улицы. В 1900 году купцом Плещеевым устроена первая телефонная сеть на 48 номеров и установлен первый коммутатор. Историко-краеведческий музей Семипалатинска, распахнувший свои двери в 1883 году, – старейший музей в Казахстане. Областная библиотека им. Абая – первая публичная библиотека. Музей имени Абая в Семее, открытый в 1940-м, является первым в истории Казахстана литературным музеем. В конце 1897-го купец Махотин привез в город проекционный и съемочный агрегат и через два года после премьеры фильма братьев Люмьер показал это синематографическое чудо семипалатинцам в специально обустроенном помещении. Это был первый киносеанс в Казахстане. Учительская семинария, открытая в сентябре в 1903-м, стала первым педагогическим образовательным учреждением Казахстана. Здесь в разные годы учились Жусипбек Аймауытов, Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан, Азильхан Нуршаихов и другие знаменитые казахстанцы. В 1910 году купец Плещеев построил на берегу Иртыша насосную станцию, которая подавала воду в несколько особняков местной знати. Это был первый водопровод в Казахстане, от него были устроены три первых в городе фонтана. Плещеевская насосная станция не только вошла в историю и является памятником промышленной архитектуры, но и до сих пор выполняет свои функции, обеспечивая семейчан водой. В Семипалатинске началась и история казахстанского футбола. В 1913 году в городе появилась первая в Средней Азии футбольная команда «Ярыш», где полузащитником играл будущий классик Мухтар Ауэзов. Семипалатинск – родина первого национального цирка, в котором выступал всемирно известный Хаджимукан. В первое десятилетие ХХ века город на Иртыше привлекал сотни зрителей цирковыми чемпионатами, где мускулистые силачи демонстрировали силу, тягая пудовые гири или сходясь в поединках. А в 1914 году впервые состоялось первенство на звание абсолютного чемпиона Семипалатинской губернии. Первый архив в Казахстане также был создан в Семипалатинске. 29 марта 1920 года губернский революционный комитет принял решение: «Создать губернский архивный фонд для собирания и хранения ценнейших документов по истории края». Железнодорожный мост через Иртыш в Семее – самый крупный на легендарном Турксибе. Укладка первого звена трассы от станции Семипалатинск произошла 15 сентября 1927 года. Открытие железной дороги описано в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В книге Турксиб представлен как Восточная магистраль, а станция Айнабулак описана под названием Гремящий Ключ. Именно здесь Остап Бендер получил желанный миллион у подпольного миллионера Корейко. Авторы романа присутствовали на смычке в качестве корреспондентов московской газеты «Гудок». Первый гимн Казахстана тоже родом из Семея, как и его автор. В 1943-м вышло постановление о гимнах, в каждой советской республике был объявлен конкурс на лучший поэтический текст. Лучшими признали стихи поэта, ученого и переводчика Каюма Мухамедханова, чье имя носит одна из центральных улиц Семея. Семей был и родоначальником системы КСК, именно здесь в конце 1990-х появились первые в республике кооперативы собственников квартир. Первое общественное объединение, официально зарегистрированное в истории независимого Казахстана, – международное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск». 29 августа 1991 года Президент КазССР Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Это был первый в истории человечества прецедент не только тотального прекращения испытаний оружия массового поражения, но и добровольного отказа от внушительного ядерного арсенала, четвертого в мире по мощности. Зарождение казахстанского Интернета также связано с Семеем. В 1999-м в городе был создан Казахский центр сетевой информации, который по сей день обеспечивает доступ и поддержку всех доменных имен KZ во Всемирной сети. А в 2002-м в Семее было открыто движение по подвесному автомобильному мосту через Иртыш общей протяженностью 1 086 метров – единственному в СНГ и 17-му в мире. 3 мая 1997 года Семипалатинская область была упразднена, а ее территория в полном составе передана в Восточно-Казахстанскую область. Полгода назад, 8 июня 2022 года, Семей вновь обрел статус областного центра. Теперь уже вновь образованной области Абай. Семей сегодня Пожалуй, самым амбициозным проектом последних десятилетий стало строительство нового микрорайона «Карагайлы». Согласно генеральному плану, он займет 203 гектара. Всего здесь планируется возвести 90 высотных домов общей площадью более 700 тыс. кв. м. Ожидается, что количество населения в этом районе достигнет 25 тыс. человек. Проектировщики намерены привлекать будущих новоселов не только комфортабельным и доступным жильем, но и развитой социальной инфраструктурой, включающей детские сады и школы, парковые зоны и спортивно-развлекательные объекты. Многие планы активно воплощаются в жизнь. В декабре 2016 года в новом микрорайоне открыла свои двери НИШ физико-математического направления, рассчитанная на 720 учащихся. В ней предусмотрены лаборатории по химии и физике, укомплектованные по последнему слову техники, кабинеты нанотехнологий и робототехники, библиотека, актовый зал, обширная физкультурно-спортивная зона. Неподалеку выросли корпуса детского сада на 320 воспитанников. Сейчас дошкольное учреждение, построенное в рамках ГЧП, принимает первых малышей. Сердцем нового микрорайона стал многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Арена». Его площадь составляет более 14 тыс. кв. м. Необычное сооружение, похожее на инопланетный корабль, универсально. Огромный зал прекрасно подходит для проведения культурных мероприятий, включая концерты звезд эстрады. А водный комплекс с бассейном позволяет проводить занятия и соревнования по плаванию, водному поло и прыжкам в воду. В парковой зоне «Арены» расположен светомузыкальный фонтан. В новом микрорайоне просторно – здесь нет привычной скученности, когда дома наползают один на другой, и нет места ни для парковки, ни для детской площадки. В «Карагайлы» сразу был сделан упор на комфорт и удобство жителей. Так, ширина подъездных дорожек к подъездам – шесть метров. Парковки во дворах рассчитаны на каждую квартиру. Новоселы еще не успели заехать в свои квартиры, а подрядчики уже полностью оборудовали детские площадки. Благодаря госпрограмме «Нұрлы жол» к жилому массиву в «Карагайлы» подведены инженерные сети, включая теплоснабжение, электроснабжение и телефонизацию. На эти цели из Национального фонда за два года выделен 1 млрд 835 млн тенге. Скоро в Правительстве будет представлен Комплексный план развития области Абай на 2023–2027 годы. Ориентировочная сумма – 3,3–3,4 трлн тенге. В него входит и строительство ТЭЦ, и железная дорога Аягоз – Бахты – Тачен, и строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Айдарлы, школ, детских садов, поликлиники. Семейчане надеются, что их родной город обязательно станет настоящим культурным центром страны. Пред. След. Пред. След.