Удивительный город

Татарская слобода

Слобода, возникшая в городе одной из первых, даже получила название по национальности купцов, которые ее основали. В Центре документации новейшей истории сохранились документы о том, что татары приехали в Семипалатинск более двухсот лет назад. Они искали лучшее место, где можно жить и работать. И Семипалатинск им понравился. Особенно остров Полковничий, ныне он называется Бейбітшілік.

Одновременно с островом стал заселяться и левый берег Иртыша, где был организован Меновой двор. Здесь, на острове, татарские купцы и переселенцы открыли свои торговые лавки, поставили склады, дома для челяди и приказчиков. Торговля шла очень бойко. И это место, находившее­ся напротив Менового двора, стали называть Меновой, или Купеческой слободой. Здесь же городские власти построили здание таможни, ведь именно сюда приезжал весь торговый люд, чтобы совершить выгодные сделки. Поэтому и таможенные пошлины в этом месте было собирать наиболее удобно.

Шли годы, Меновая слобода постепенно разрасталась. По данным краеведа Виктора Кашляка, в 1786 году слобода насчитывала 45 домов, в 1792-м – 75. И если бы не весенние паводки, то и сегодня на острове был бы большой торг. Самые сильные паводки пришлись на 1792–1793 и 1795 годы, когда вешние воды Иртыша буквально смыли многие дома и торговые лавки жителей Меновой слободы, а вместе с ними подпортили огромное количество товара.

И тогда татары сдались: обратились к городским властям с просьбой перенести их слободу в другое место. Хотели поселиться возле Белокаменки, в 50 км ниже по реке, да им не разрешили. Тогда татарские семьи просто перешли на правый берег Иртыша и тут заложили фундаменты под свои дома и торговые предприятия. Вот так и появилась Татарская слобода. Причем жили в ней не только татарские семьи, но и узбеки, русские и представители других этносов. Большинство из них занималось торговлей.

Несколько десятилетий спустя уже за пределами Татарской слободы купцы стали открывать промышленные предприятия и мастерские. Здесь выделывали кожу, варили мыло, вытапливали сало. Среди первых промышленников была богатейшая династия купцов Мусиных.

Ее родоначальником был Мухамет Садык (Муса) Мусин, который в 1858 году служил приказчиком купца 3-й гильдии Хакима Курбангалиева. Вскоре он организовал собственное дело и уже в 90-е годы XIX века стал купцом 2-й гильдии, ведя активную торговлю мануфактурными и галантерейными товарами. Он первым в округе в 1890 году построил паровую мельницу по германскому проекту (в советское время здание заняли под метизно-фурнитурный завод). Первым стал владельцем настоящей флотилии на Иртыше, состояв­шей из 46 пароходов и 87 барж.

Но в память народную Мусины вошли не столько как успешные предприниматели, сколько как щедрые благотворители. Именно их семья построила в Татарской слободе каменную одноминаретную мечеть. Ее возводил стамбульский архитектор Габдулла-эфенди, сделав свое творение истинной жемчужиной мусульманской религиозной архитектуры.

Первый во всем

В истории есть события, без которых немыслима современная жизнь. Родоначальником ряда из них в Казахстане стал Семипалатинск. В 1873-м в городе открылся первый на территории Казахстана телеграф, который позволил осуществлять оперативную связь. 24 мая 1891 года купец Муллашев провел первую телефонную связь между своим домом и магазином, расположенным на другой стороне улицы. В 1900 году купцом Плещеевым устроена первая телефонная сеть на 48 номеров и установлен первый коммутатор.

Историко-краеведческий музей Семипалатинска, распахнувший свои двери в 1883 году, – старейший музей в Казах­стане. Областная библиотека им. Абая – первая публичная библиотека. Музей имени Абая в Семее, открытый в 1940-м, является первым в истории Казахстана литературным музеем.

В конце 1897-го купец Махотин привез в город проекционный и съемочный агрегат и через два года после премьеры фильма братьев Люмьер показал это синематографическое чудо семипалатинцам в специально обустроенном помещении. Это был первый киносеанс в Казахстане.

Учительская семинария, открытая в сентябре в 1903-м, стала первым педагогическим образовательным учреждением Казах­стана. Здесь в разные годы учились Жусипбек Аймауытов, Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан, Азильхан Нуршаихов и другие знаменитые казахстанцы.

В 1910 году купец Плещеев пост­роил на берегу Иртыша насос­ную станцию, которая подавала воду в несколько особняков местной знати. Это был первый водопровод в Казахстане, от него были устроены три первых в городе фонтана. Плещеевская насосная станция не только вошла в историю и является памятником промышленной архитектуры, но и до сих пор выполняет свои функции, обеспечивая семейчан водой.

В Семипалатинске началась и история казахстанского футбола. В 1913 году в городе появилась первая в Средней Азии футбольная команда «Ярыш», где полузащитником играл будущий классик Мухтар Ауэзов.

Семипалатинск – родина первого национального цирка, в котором выступал всемирно известный Хаджимукан. В первое десятилетие ХХ века город на Иртыше привлекал сотни зрителей цирковыми чемпионатами, где мускулис­тые силачи демонстрировали силу, тягая пудовые гири или сходясь в поединках. А в 1914 году впервые состоялось первенство на звание абсолютного чемпиона Семипалатинской губернии.

Первый архив в Казахстане также был создан в Семипалатинске. 29 марта 1920 года губернский революционный комитет принял решение: «Создать губернский архив­ный фонд для собирания и хранения ценнейших документов по истории края».

Железнодорожный мост через Иртыш в Семее – самый крупный на легендарном Турк­сибе. Укладка первого звена трассы от станции Семипалатинск произошла 15 сентября 1927 года. Открытие железной дороги описано в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В книге Турксиб представлен как Восточная магистраль, а станция Айнабулак описана под названием Гремящий Ключ. Именно здесь Остап Бендер получил желанный миллион у подпольного миллио­нера Корейко. Авторы романа присутствовали на смычке в качестве коррес­пондентов московской газеты «Гудок».

Первый гимн Казахстана тоже родом из Семея, как и его автор. В 1943-м вышло постановление о гимнах, в каждой советской рес­публике был объявлен конкурс на лучший поэтический текст. Лучшими признали стихи поэта, ученого и переводчика Каюма Мухамедханова, чье имя носит одна из центральных улиц Семея.

Семей был и родоначальником системы КСК, именно здесь в конце 1990-х появились первые в республике кооперативы собственников квартир.

Первое общественное объединение, официально зарегистрированное в истории независимого Казахстана, – международное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск». 29 авгус­та 1991 года Президент КазССР Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинс­кого ядерного полигона. Это был первый в истории человечества прецедент не только тотального прекращения испытаний оружия массового поражения, но и добровольного отказа от внушительного ядерного арсенала, четвертого в мире по мощности.

Зарождение казахстанского Интернета также связано с Семеем. В 1999-м в городе был создан Казахский центр сетевой информации, который по сей день обеспечивает доступ и поддержку всех доменных имен KZ во Всемирной сети.

А в 2002-м в Семее было открыто движение по подвесному автомобильному мосту через Иртыш общей протяженностью 1 086 мет­ров – единственному в СНГ

и 17-му в мире.

3 мая 1997 года Семипалатинская область была упразднена, а ее территория в полном составе передана в Восточно-Казахстанскую область. Полгода назад, 8 июня 2022 года, Семей вновь обрел статус областного центра. Теперь уже вновь образованной области Абай.

Семей сегодня

Пожалуй, самым амбициозным проектом последних десятилетий стало строительство нового микрорайона «Карагайлы». Сог­ласно генеральному плану, он займет 203 гектара. Всего здесь планируется возвести 90 высотных домов общей площадью более 700 тыс. кв. м. Ожидается, что количество населения в этом районе достигнет 25 тыс. человек. Проектировщики намерены привлекать будущих новоселов не только комфортабельным и доступным жильем, но и развитой социальной инфраструктурой, включающей детские сады и школы, парковые зоны и спортивно-развлекательные объекты.

Многие планы активно воплощаются в жизнь. В декабре 2016 года в новом микрорайоне открыла свои двери НИШ физико-математического направления, рассчитанная на 720 учащихся. В ней предусмотрены лаборатории по химии и физике, укомплектованные по последнему слову техники, кабинеты нанотехнологий и робототехники, библиотека, актовый зал, обширная физкультурно-спортивная зона.

Неподалеку выросли корпуса детского сада на 320 воспитанников. Сейчас дошкольное учреж­дение, построенное в рамках ГЧП, принимает первых малышей.

Сердцем нового микрорайона стал многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Арена». Его площадь составляет более 14 тыс. кв. м. Необычное со­оружение, похожее на инопланетный корабль, универсально. Огромный зал прекрасно подходит для проведения культурных мероприятий, включая концерты звезд эстрады. А водный комплекс с бассейном позволяет проводить занятия и соревнования по плаванию, водному поло и прыжкам в воду. В парковой зоне «Арены» расположен светомузыкальный фонтан.

В новом микрорайоне просторно – здесь нет привычной скученности, когда дома наползают один на другой, и нет места ни для парковки, ни для детской площадки. В «Карагайлы» сразу был сделан упор на комфорт и удобство жителей. Так, ширина подъездных дорожек к подъез­дам – шесть метров. Парковки во дворах рассчитаны на каждую квартиру. Новоселы еще не успели заехать в свои квартиры, а подрядчики уже полностью оборудовали детские площадки. Благодаря госпрограмме «Нұрлы жол» к жилому массиву в «Карагайлы» подведены инженерные сети, включая теплоснабжение, электроснабжение и телефонизацию. На эти цели из Национального фонда за два года выделен 1 млрд 835 млн тенге.

Скоро в Правительстве будет представлен Комплексный план развития области Абай на 2023–2027 годы. Ориентировочная сумма – 3,3–3,4 трлн тенге. В него входит и строительство ТЭЦ, и железная дорога Аягоз – Бахты – Тачен, и строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Айдарлы, школ, детских садов, поликлиники. Семейчане надеются, что их родной город обязательно станет настоящим культурным центром страны.