Удобства… не предусмотрены?

Казахстан заслуживает того, чтобы находиться среди стран с развитой туристической отраслью, но ее становление невозможно без базовой инфраструктуры и решения проблем транспортной логистики.
Так, к примеру, для курортного побережья Балхаша необходимы стабильное электроснабжение и освещение береговой линии. Не менее важен для отдыхающих и бесперебойный широкополосный Интернет.
– Вблизи воды сейчас невозможно организовать питание, поскольку граница водоохранной полосы должна быть не менее 150 метров. Чтобы перекусить или купить напитки, отдыхающим необходимо пройти до ближайших от озера кафе, баров, ресторанов не менее 200–300 метров. Если скорректировать раздел границ водоохранной полосы до 25–35 метров, то появились бы возможности для расширения бизнеса, строительства новых баз отдыха и инфраструктуры, – считает предприниматель Юрий Огай.
Несколько лет организаторы массового отдыха на Балхаше испытывали трудности из-за отсутствия здесь канализации, а потом сообща на собственные средства построили сеть, технологически приемлемую для работы всех баз отдыха. Однако, поскольку трубы находятся в водоохранной полосе, система до сих пор не принята на баланс КГП «Балхаш су».
Канализационные сети протяженностью 3,5 км уже девять лет не могут получить законный статус. За помощью пришлось обращаться к Правительству.
– В зоне Балхаша нет чернозема. Для благоустройства занимаемся озеленением, но, к сожалению, до 20–40% насаждений не приживаются. В решении этого вопроса нам могла бы помочь наука. Ведь некогда тут был даже Ботанический сад. Необходимо найти посадочный материал, который был бы устойчив к местным природным условиям. Опираясь исключительно на собственные силы, бизнес не сможет этого сделать. Да, мы покупаем на собственные средства растения в частных питомниках, экспериментируем, даже магнолии пытались одно время развести, но безуспешно, – говорит Юрий Огай.