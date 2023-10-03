Удобства… не предусмотрены?

Проблемная зона
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Марина Демченко

Казахстан заслуживает того, чтобы находиться среди стран с развитой туристической отраслью, но ее становление невозможно без базовой инфраструктуры и решения проблем транспортной логистики.

Так, к примеру, для курортного побережья Балхаша необходимы стабильное электроснабжение и освещение береговой линии. Не менее важен для отдыхающих и бесперебойный широкополос­ный Интернет.

– Вблизи воды сейчас невозможно организовать питание, поскольку граница водоохранной полосы должна быть не менее 150 метров. Чтобы перекусить или купить напитки, отдыхаю­щим необходимо пройти до ближайших от озера кафе, баров, ресторанов не менее 200–300 мет­ров. Если скорректировать раздел границ водоохранной полосы до 25–35 метров, то появились бы возможности для расширения бизнеса, строи­тельства новых баз отдыха и инфраструктуры, – считает предприниматель Юрий Огай.

Несколько лет организаторы массового отдыха на Балхаше испытывали трудности из-за отсутствия здесь канализации, а потом сообща на собственные средства построили сеть, технологически приемлемую для работы всех баз отдыха. Однако, поскольку трубы находятся в водоохранной полосе, система до сих пор не принята на баланс КГП «Балхаш су».

Канализационные сети протяженностью 3,5 км уже девять лет не могут получить законный статус. За помощью пришлось обращаться к Правительству.

– В зоне Балхаша нет чернозема. Для благоустройства занимаемся озеленением, но, к сожалению, до 20–40% насаждений не приживаются. В решении этого вопроса нам могла бы помочь нау­ка. Ведь некогда тут был даже Ботанический сад. Необходимо найти посадочный материал, который был бы устойчив к местным природным условиям. Опираясь исключительно на собственные силы, бизнес не сможет этого сделать. Да, мы покупаем на собственные средства растения в частных питомниках, экспериментируем, даже магнолии пытались одно время развести, но безуспешно, – говорит Юрий Огай.

Природная пляжная зона Балхаша каменистая. Взяв на вооружение опыт других стран, владельцы домов отдыха совсем не против улучшить качество побережья и пляжей. Но для бизнеса весьма затратно было бы приобретение земснаряда для очистки дна. Переговоры о его покупке ведутся на разных уровнях, но пока не увенчались успехом.

И нет на Балхаше, как отмечает Юрий Огай, удобной транспорт­ной логистики. Казахстанцы скорее поедут на зарубежные курорты из-за трудностей с приобретением железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы. Пока не завершится строительство автодороги Алматы – Караганда, туристам и своим ходом трудно будет добираться до зон отдыха.

Конечно, летают небольшие самолеты АН-24, но авиарейсов недостаточно, и летом особенно ощущается их острый дефицит. Увеличение прямых железнодорожных маршрутов Алматы – Балхаш – Астана пошло бы на пользу внутреннему туризму.

Похожая ситуация наблюдается и на курортах Алаколя. Многие годы здесь не решаются проблемы инфраструктурного характера.

– Это касается благоустройства, стабильного централизованного электроснабжения, связи, внутренних дорог, тротуаров, освещения, воды, канализации... Некоторые проекты давно заявлены, некоторые даже профинансированы, но не осуществлены. О каком комфортном пребывании туристов можно говорить, если к базам отдыха не подведены коммуникации? – риторически вопрошает Елена Асылбекова, не первый год работающая в турбизнесе.

По ее словам, потенциал курортов Алаколя используется не в полную силу, ведь сюда ежегодно могли бы приезжать до 2,5 млн человек.

Предприниматели считают, что внедрение «пакетных предложений» для инвесторов поможет решить многие проб­лемы. Такими мерами могут стать увеличение до 25% сумм возмещения затрат субъектам предпринимательства при строительстве новых объектов туристской деятельности и продление до 10 лет срока погашения кредитов и ссуд, инвестированных в туризм.

– Мы готовы увеличивать количество койко-мест и улучшать сервис, однако есть воп­росы, для решения которых нам необходимо содействие государства. Во-первых, это разработка и утверждение генерального плана развития курортной зоны Алаколь. Во-вторых, необходимо завершить проект берегового укрепления. Эта проблема остро стоит более 15 лет, десятки баз отдыха уже ушли под воду, страдает бизнес, – говорит Елена Асылбекова.

Не терпит отлагательства и вопрос с подачей электроэнергии. Более 200 баз работают на минимальных технических условиях. Нехватка электро­энергии в курортной зоне обоих побережий Алаколя приводит к постоянному выходу из строя бытовой техники и промышленного оборудования, влияет на качество сервиса, влечет значительные расходы для предпринимателей, негативные отзывы туристов. Также на побережье отсутствуют центральное водоснабжение, канализация, крайне слабо и неустойчиво покрытие сотовой связью, мобильным Интернетом.

– Нынешним летом мы снова столкнулись с нехваткой билетов. Многие гости просто не смогли к нам приехать и вернули путевки. При потребности в перелетах из Алматы в Урджар от 500 до 1 000 пассажиров в день субсидируемый рейс АН-24 перевозит только 48 человек! При этом два года аэропорт Урджара был закрыт на ремонт, его презентовали Премьер-министру в 2019-м как объект под ключ. Но по факту сделали только взлетно-посадочную полосу, а здание… там даже не приступили к его строительству, – рассказывает Елена Асылбекова.

В августе многие туристы не смогли добраться на Алаколь ни авиа-, ни железнодорожным, ни автомобильным транспортом, и некоторые базы отдыха простаивали полупустыми…

– Между тем Президент неоднократно говорил о важнос­ти развития отечественного туризма, ведь отрасль имеет мультипликативный эффект на смежные сферы бизнеса. Как это работает? Местные фермеры снабжают базы отдыха мясом и овощами. За сезон поставляют десятки тонн. Таксисты за два летних месяца обеспечивают свои семьи на весь год. Качество жизни местного населения, задействованного в летних работах, значительно повысилось с развитием курортной зоны. В то же время отечественные бизнесмены не получают той поддержки, которая предлагается иностранным инвесторам. Мы с нашими инвестиционными проектами не представляем никакой ценности для местных акиматов. В ответ на вопросы о годами ожидаемых энергоснабжении и укреплении берегов только и слышим: «Ваш бизнес – ваши проблемы». Местные власти на бумаге «осваивают» миллионы и миллиарды, а инфраструктура до сих пор развита слабо, – добавляет Елена Асылбекова.

…Проводимые в туристической сфере преобразования наглядно показывают приоритетность отрасли для экономики страны, и предприниматели надеются, что их предложения по улучшению условий развития туризма в регионах будут поддержаны. Ведь, несмотря ни на что, есть казахстанцы и иностранные туристы, готовые окунуться в воды Балхаша или Алаколя, пройти рафтингом по быстрым рекам Восточного Казахстана, подняться на Тянь-Шань или посетить древние города на юге страны, а значит, есть для кого работать.

Прошедшие два года породили немало новых трендов в туризме. Внутренний развивается по таким направлениям, как агро- и экотуризм, караванинг и автотуризм, активные туры и гастрономический туризм. Подтверждением тому является рост числа внутренних туристов по сравнению с допандемийным периодом. Во многих регионах растет и въездной туризм.

Для качественного развития новых туристических направлений государству необходимо оперативней решать вопросы улучшения инфраструктуры, цифровизации, повышения уровня безопасности, внедрения систем управления рисками и устойчивого развития.

#туризм #Балхаш #отдых

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