Удобства… не предусмотрены?

Казахстан заслуживает того, чтобы находиться среди стран с развитой туристической отраслью, но ее становление невозможно без базовой инфраструктуры и решения проблем транспортной логистики.

Так, к примеру, для курортного побережья Балхаша необходимы стабильное электроснабжение и освещение береговой линии. Не менее важен для отдыхающих и бесперебойный широкополос­ный Интернет.

– Вблизи воды сейчас невозможно организовать питание, поскольку граница водоохранной полосы должна быть не менее 150 метров. Чтобы перекусить или купить напитки, отдыхаю­щим необходимо пройти до ближайших от озера кафе, баров, ресторанов не менее 200–300 мет­ров. Если скорректировать раздел границ водоохранной полосы до 25–35 метров, то появились бы возможности для расширения бизнеса, строи­тельства новых баз отдыха и инфраструктуры, – считает предприниматель Юрий Огай.

Несколько лет организаторы массового отдыха на Балхаше испытывали трудности из-за отсутствия здесь канализации, а потом сообща на собственные средства построили сеть, технологически приемлемую для работы всех баз отдыха. Однако, поскольку трубы находятся в водоохранной полосе, система до сих пор не принята на баланс КГП «Балхаш су».

Канализационные сети протяженностью 3,5 км уже девять лет не могут получить законный статус. За помощью пришлось обращаться к Правительству.

– В зоне Балхаша нет чернозема. Для благоустройства занимаемся озеленением, но, к сожалению, до 20–40% насаждений не приживаются. В решении этого вопроса нам могла бы помочь нау­ка. Ведь некогда тут был даже Ботанический сад. Необходимо найти посадочный материал, который был бы устойчив к местным природным условиям. Опираясь исключительно на собственные силы, бизнес не сможет этого сделать. Да, мы покупаем на собственные средства растения в частных питомниках, экспериментируем, даже магнолии пытались одно время развести, но безуспешно, – говорит Юрий Огай.