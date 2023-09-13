УЕФА номинировал победный гол Максима Самородова на звание самого красивого

Гол форварда "Актобе" и сборной Казахстана по футболу Максима Самородова номинирован на звание самого красивого по версии УЕФА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: Владимир Шаповалов, КФФ

Казахстан в шестом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2024 обыграл на своем поле Северную Ирландию – 1:0. Самородов отличился на 27-й минуте.

На награду по итогам 6-го тура также претендуют албанец Ясир Асани, бельгиец Леандро Троссард и португалец Жоау Феликс.

Проголосовать за Самородова можно здесь.

Сборная Казахстана занимает 4-е место в группе H отбора Евро-2024, набрав 12 очков и уступая Финляндии по дополнительным показателям. На балл больше у Словении и Дании.

Следующие 2 матча отбора на Евро-2024 сборная Казахстана проведет на выезде – сыграет против Дании (14 октября) и Финляндии (17 октября).

Напомним, 10 сентября в Астане казахстанская сборная в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года по футболу одержала победу над командой Северной Ирландии.

На матче присутствовали глава государства Касым-Жомарт Токаев и знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин.

После игры президент РК лично поздравил наших футболистов и прокомментировал победу сборной Казахстана.