UFC назвал бой Шавката Рахмонова самым зрелищным в году

Как отметили в промоушене, этот бой поднял рейтинг обоих соперников
Самый престижный промоушен UFC представил наилучшие сабмишены уходящего года. В их числе финиш в исполнении непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
В марте 2023 года Номад одержал досрочную победу над Джеффом Нилом.
"В конце карда непобежденный Номад попал по Нилу чистым ударом правой рукой и усилил урон коленом по корпусу, но каким-то образом соперник остался в вертикальном положении. Когда до конца боя оставалось меньше минуты, пара сражалась у сетки клетки. Рахмонов применил удушающий прием, стоя сзади, и добился досрочной победы", - описали поединок в промоушене.
Там же отметили, что на данный момент это был самый зрелищный бой года, который поднял рейтинг обоих соперников.
"Рахмонов продвинулся до счета 17-0, одержав 17 побед, и в следующий раз ему предстояло встретиться с соперником из топ-5", - говорится в сообщении.
Топ-5 рейтинга самых зрелищных сабмишенов года по версии UFC:
1. Алекса Грассо против Валентины Шевченко (UFC 285);
2. Дэй'Мон Блэкшир против Хосе Джонсона (UFC on ESPN 51);
3. Шавкат Рахмонов против Джеффа Нила (UFC 285);
4. Джон Джонс против Сирила Гэйна (UFC 285);
5. Ариана Липски против Кейси О'Нил (UFC 296).