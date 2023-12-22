UFC назвал бой Шавката Рахмонова самым зрелищным в году

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметили в промоушене, этот бой поднял рейтинг обоих соперников

Фото: sports.kz

Самый престижный промоушен UFC представил наилучшие сабмишены уходящего года. В их числе финиш в исполнении непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В марте 2023 года Номад одержал досрочную победу над Джеффом Нилом.

"В конце карда непобежденный Номад попал по Нилу чистым ударом правой рукой и усилил урон коленом по корпусу, но каким-то образом соперник остался в вертикальном положении. Когда до конца боя оставалось меньше минуты, пара сражалась у сетки клетки. Рахмонов применил удушающий прием, стоя сзади, и добился досрочной победы", - описали поединок в промоушене.

Там же отметили, что на данный момент это был самый зрелищный бой года, который поднял рейтинг обоих соперников.

"Рахмонов продвинулся до счета 17-0, одержав 17 побед, и в следующий раз ему предстояло встретиться с соперником из топ-5", - говорится в сообщении.

Топ-5 рейтинга самых зрелищных сабмишенов года по версии UFC:

1. Алекса Грассо против Валентины Шевченко (UFC 285);

2. Дэй'Мон Блэкшир против Хосе Джонсона (UFC on ESPN 51);

3. Шавкат Рахмонов против Джеффа Нила (UFC 285);

4. Джон Джонс против Сирила Гэйна (UFC 285);

5. Ариана Липски против Кейси О'Нил (UFC 296).

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