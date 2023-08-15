Уголовное дело в отношении журналиста прекращено

Как известно, в отношении журналиста Сандугаш Дуйсеновой было возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите (ч.5, ст.147 Уголовного кодекса).

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Уголовное дело в отношении Сандугаш Дуйсеновой прекращено, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Жамбылской области.

14 августа 2023 года Дуйсенова принята прокурором области Жетісу Мадияром Басшыбаевым на личном приеме по вопросу привлечения ее к уголовной ответственности.

По данным ведомства, с учетом ее доводов прокуратурой истребовано уголовное дело для изучения.

"Согласно ч.5 ст.147 УК уголовная ответственность наступает в случае причинения существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения персональных данных в средствах массовой информации.

Вместе с тем, органом следствия в предусмотренный законодательством срок расследования достаточных фактических данных, подтверждающих причинение потерпевшему существенного вреда, не добыто.

В этой связи, постановлением прокурора города Талдыкорган досудебное расследование прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения (п.2,ч.1,ст.35 Уголовно-процессуального кодекса).

При этом, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконные сбор и (или) обработку персональных данных, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния", – говорится в сообщении.

Поэтому, материалы направлены в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности для их рассмотрения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.