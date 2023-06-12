Указ Президента Республики Казахстан Указы 12 июня 2023 г. 4:00 144 О награждении государственными наградами Республики Казахстан Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, наградить: орденом «Құрмет» 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 11 июня 2023 года № 254