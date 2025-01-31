Укрепить связи между университетом и медиа

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Важно обучать пресс-секретарей вузов и научных институтов. Именно с таким посылом в столице организовали двухдневный республиканский семинар-тренинг «UniMediaX25». Обучающие занятия прошли в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева.

фото пресс-службы МНВО

Главная цель – обучить представителей пресс-служб в области науки и образования современным методам и подходам в медиа и коммуникациях, обменяться опытом и повысить их профессиональные навыки.

На открытии семинара выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он подчеркнул важность этого события как платформы для повышения профессионального уровня пресс-секретарей и расширения возможностей для обмена опытом.

– Работа пресс-секретарей важна в укреплении связи между обществом и властью, а также в правильном и доступном донесении ключевых реформ в области науки и образования до населения, – отметил министр. – Ваша работа способствует повышению прозрачности государственной политики и укреплению доверия между обществом и государством.

В семинаре приняли участие директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства культуры и информации Кайнар Ахетов, основатель сети интеллектуальных развивающих центров и школ Zerdeli Ырысбек Мауит, представители пресс-служб 35 вузов и НИИ.

Особенно полезным стал мастер-класс от опытного специа­листа в PR и коммуникациях Асель Серикпаевой. Она поделилась секретами как правильно выходить в СМИ и эффективно использовать ресурсы медиа для продвижения себя и компании. Директор ТОО «Аскер медиа» Дамир Аспан провел практический мастер-класс на тему «Секреты PR: эффективное общение с журналистами в экстре­мальных условиях».

В течение дня участники выполняли практические задания, затем посмотрели театрализованное представление, подготовленное университетом. На сегодня запланированы обучающие семинары и пресс-туры.

#ЕНУ #МНВО #медиа #семинар-тренинг

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