Укрепление суверенитета – ответственность всего народа

Открывая торжественную церемонию, Глава государства поздравил собравшихся с Днем Республики, назвав его главным праздником страны.

– Это день возрождения нашей многовековой государственности, берущей свое начало с эпохи Тюркских каганатов, Золотой Орды и Казахского ханства. В этот день воплотилась в жизнь идея свободы, за которую боролись деятели «Алаш». Неспроста говорят, что без суверенитета нет и страны. 33 года назад с принятием Декларации о государственном суверенитете восторжествовала историческая справедливость. Этот важнейший документ открыл дорогу Независимости Казахстана, – отметил Президент.

Он напомнил, что принятие дек­ларации было делом нелегким. Проект бурно обсуждался как в общест­венном поле, так и в Верховном совете. И в конечном итоге этот судьбоносный документ отразил устремления и ожидания народа и был принят благодаря мудрости и рассудительности патриотов страны. Их смелость и решительность, проявленные в критический час, можно расценивать как подлинный героизм, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в Справедливом Казахстане деятелям прошлого, их труду и заслугам нужно давать достойную и справедливую оценку. По его словам, в летописи Независимости почетное место должны занимать имена Салыка Зиманова, Серикболсына Абдильдина, Каратая Турысова, Зинаиды Федотовой, Ерика Асанбаева, Абиша Кекильбаева, Гайрата Сапаргалиева, Султана Сартаева, Озбекали Жанибекова, Олжаса Сулейменова, Александра Княгинина, Мырзатая Жолдасбекова, Омирбека Байгелди, Куаныша Султанова, Сергея Терещенко и многих других личностей.

– Необходимо, чтобы их патриотизм и верность интересам нации служили непреходящим примером для последующих поколений, – сказал Глава государства. – Мы должны твердо придерживаться исторической справедливости. Поэтому будет правильным отметить и историческую роль Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, внесшего огромный вклад в укрепление основ нашей страны как независимого государства.

За три с лишним десятилетия Казахстан добился значительных успехов и уверенно смотрит в будущее. Президент подчеркнул, что обо всех достижениях нашего государства нужно помнить и говорить, поскольку они воплощают в себе реальный суверенитет страны. Следует помнить и допущенные ошибки, извлекать из них полезные уроки, чтобы обеспечить поступательный прогресс республики.

В последние годы наша страна проходит через существенные преобразования в различных сферах. Касым-Жомарт Токаев напомнил о большой конституционной реформе, процессах политической трансформации, развитии демократизации, укреплении системы защиты прав человека.

Отдельно Президент упомянул о достигнутом страной значительном прогрессе в социальной сфере.

– Государство прилагает огромные усилия для укрепления здоровья нации. Как следствие, средняя продолжительность жизни граждан выросла до 74,4 лет – это рекордный показатель в нашей истории. Мы смогли преодолеть демографические потрясения тяжелых девяностых, когда население Казахстана быстро сокращалось. Совсем скоро численность наших граждан достигнет 20 миллионов. Это зримое свидетельство устойчивого прогресса нашей страны, уверенности людей в собственном будущем и будущем своих детей, – считает Глава государства.

Он также напомнил, что уже принят закон для реализации инициативы «Нацфонд – детям», и через два месяца на счета детей начнут поступать средства.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики является всестороннее развитие регионов. Как подчеркнул Президент, тезис «сильные регионы – сильная страна» – не просто красивые слова, а определяющая формула в построении Справедливого Казахстана.

– Проведя в прошлом году точечные изменения в административно-территориальном устройстве страны, мы придали новый импульс развитию ряда регионов. По моему поручению принята Концепция развития сельских территорий. Одно из главных направлений этого важного документа – создание на селе современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, – отметил Президент.

Для этого уже начата реализация проекта «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого будет построено 655 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Будут также открыты 20 новых многопрофильных и модернизированы 12 действующих межрайонных больниц. В результате качественные медицинские услуги станут доступны для более чем 4 млн сельских жителей.

По проекту «Комфортная школа» к 2026 году во всех регионах страны запланирован ввод сотен современных школ. В селах будут открыты 100 спортивных центров, построены и отремонтированы 650 объектов культуры.

Упомянул Касым-Жомарт Токаев и объявленную им в Послании новую экономическую политику, подчеркнув, что она нацелена на справедливое распределение национального богатства, ускоренную модернизацию инфраструктуры, стимулирование предпринимательства, широкое привлечение инвестиций.

– Одним словом, результаты экономических преобразований в ближайшее время должны ощутить все граждане, – подчеркнул Президент, акцентировав внимание на том, что исполнительная власть должна безусловно выполнять поставленные задачи под пристальным парламентским контролем.

Казахстан как суверенное государство неизменно проводит сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, соответствующую нашим национальным интересам, и играет важную роль в региональных и глобальных процессах, нацеленных на обеспечение международной безопасности, отметил Глава государства. И этот курс будет продолжен.

Как заявил Президент, Казахстан будет и далее прагматично следовать принципам «мир внутри – мир вокруг», «единство в многообразии». Перед лицом новых беспрецедентных вызовов необходимо продолжить поступательное развитие страны и предъявить миру образ большой и единой казахской нации, устремленной в будущее.

– Добиться суверенитета непросто, но сохранить его – еще сложнее, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Независимость страны – превыше всего, и укреплять ее – ответственность всей нации. Мы должны каждый день неустанным трудом и непоколебимым единством защищать наш суверенитет. Самое главное, нам нужно сохранить мир и стабильность в стране, без чего все остальные усилия напрасны. Вы видите, какая сейчас сложная обстановка в мире. При этом многие авторитетные международные эксперты называют Казахстан колыбелью мира. Сегодня наша страна стала региональным культурно-духовным центром. В этом году зарубежные творческие коллективы провели у нас свыше 200 культурных мероприятий. Это яркий показатель стабильности и спокойствия в нашей стране, можно сказать, образец для других. Ведь никто не стремится в страну, в которой нет стабильности и спокойствия. Мир и согласие – наше главное богатство, ценить которое – наш общий долг. Важно, чтобы это понимал каждый гражданин, особенно подрастающее поколение.

На новом этапе развития страны нужно совместить политические и социально-экономические реформы с коренными изменениями в общественном сознании, укрепить в стране правильную систему ценностей. Здесь Президент вновь акцентировал внимание на понятии «Адал азамат» и отдельно обратился к молодежи.

– Все преобразования, осуществляемые сейчас в нашей стране, делаются в первую очередь для вас. Именно вы будете пожинать плоды проводимых сегодня реформ, и именно вы продолжите эти начинания. Любое государство оценивают по его гражданам. Можно сказать, что нынешняя молодежь олицетворяет собой образ Казахстана. Какой станет наша страна в будущем, зависит от подрастающего поколения. Поэтому я всегда говорю, что наша молодежь должна быть патриотичной, образованной, трудолюбивой, бережливой, справедливой, неравнодушной, активно занимающейся физической культурой, спортом. Мы должны всеми силами продвигать эти ценности, чтобы положительные качества отдельного человека переросли в качество всей нации, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал молодых казахстанцев следовать мудрости великого Абая, который призывал избегать пяти вещей (это сплетни, обман, хвастовство, лень, транжирство) и стремиться к пяти вещам (это стремление к образованию, трудолюбие, глубокая мысль, умеренность, благожелательность).

– Ценности, которых вы придерживаетесь, сразу укореняются в обществе, поддерживаемые вами изменения быстро воплощаются в жизнь. Вместе мы достигнем нашей общей цели – построим по-настоящему справедливое общество. Я верю в созидательную силу молодого поколения. Имея таких сознательных сыновей и дочерей, как вы, Казахстан непременно покорит все вершины прогресса, – отметил Глава государства.

Верховенство закона и высокая правовая культура – еще два непременных условия для укрепления государственности и построения Справедливого Казахстана.

– Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить. Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным – это аксиома. Если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие. Другими словами, если у нас все будет по закону, то все у нас будет в порядке, – убежден Президент.

В условиях нарастающей политической и экономической турбулентности в мире критически важно обеспечить в стране диктатуру закона и порядка, заявил Касым-Жомарт Токаев. Государство будет твердо проводить политику нетерпимости к любым проявлениям радикализма, экстремизма, правового нигилизма, бытового вандализма.

– Мы будем жестко пресекать любые слова и действия, которые входят в противоречие с законом, разобщают граждан и расшатывают стабильность нашей страны. Те, кто преступают эту черту, противопоставляют себя и государству, и обществу. Это должны хорошо понимать все граждане, и особенно публичные личности и так называемые «лидеры мнений», – сказал Глава государства.

Он отметил, что результаты реформ в Казахстане носят необратимый характер, будут иметь продолжение и полностью изменят облик нашего государства. Однако при проведении преобразований первостепенной задачей остается обеспечение внутриполитической стабильности. Общество должно сплотиться вокруг созидательной повестки, укреплять общенациональное единство. Ведь, как подчеркнул Глава государства, благодаря единству народ сохранил и пронес через века мечту о сильном и справедливом государстве, свободе и независимости нации.

– Нам нужно донести до молодежи глубокий смысл и содержание Дня Республики как символа масштабных преобразований, нацеленных на построение сильного государства и просвещенной нации. Необходимо, чтобы День Республики стал особенным праздником, укрепляющим в людях веру в будущее. Наше общее дело – сделать День Республики по-настоящему всенародным праздником, воплощающим в себе торжество любви к Родине, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Обращаясь к участникам церемонии, Глава государства подчеркнул, что каждодневный труд граждан является залогом прогресса нашей страны, именно высококлассные специалисты обеспечивают развитие всех сфер. Поэтому так важно, чтобы честный и ответственный труд стал одним из ключевых элементов новой общественной этики Казахстана.

– В числе наших сограждан, отметившихся своим трудом и заслуживших уважение в народе, – видный государственный и общественный деятель Бактыкожа Измухамбетов. Он долгие годы плодотворно трудился в нефтегазовой сфере, на производстве и государственной службе. Его жизненный путь – пример для подрастающего поколения, – отметил Президент.

Бактыкоже Салахатдиновичу, внесшему огромный вклад в развитие страны, присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері» – соответствующие знаки отличия он получил из рук Президента на церемонии в Акорде.

Упомянул Глава государства и еще одного обладателя звания «Қазақстанның Еңбек Ері» – жителя Кызылординской области Имамзаду Шагиртаева, который работает в сфере сельского хозяйства и является одним из настоящих людей труда.

– Его село и хозяйство – пример многим. Было бы замечательно, если бы каждый успешный человек так же заботился о родном селе, – добавил Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что человек труда всегда должен пользоваться особым почетом.

Кроме того, Президент подчеркнул, что в эпоху знаний на передовой прогресса находятся просвещенные люди. Стремление к образованию становится одним из важнейших качеств. Поэтому развитию сферы образования, повышению статуса и поддержке учителей уделяется особое внимание.

– Быть учителем и воспитывать подрастающее поколение – благородная миссия, которую в нашей стране честно и ответственно несут тысячи людей. Своим каждодневным трудом они вносят огромный вклад в развитие Казахстана. Поэтому учитель должен занимать особое положение в обществе, педагогам везде должен быть почет, – сказал Президент. – Учитель математики школы-лицея № 7 города Семея Алма Шукыжанова на протяжении 50 лет учит и воспитывает подрастающее поколение. Мною принято решение о присвоении Алме Сайдахметовне звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Обладателями высоких государственных наград стали и другие учителя. Тем самым я хочу выразить свое большое почтение всему педагогическому сообществу.

В числе награжденных на церемонии в Акорде педагогов также стала Наталья Ни, учитель химии средней школы № 5 им. Жубанова (город Конаев). Ей Президент вручил орден «Барыс» І степени. Наталья Николаевна сказала, что такая высокая награда стала для нее настоящим сюрпризом, гордостью и радостью, которые она разделит со своими коллегами и учениками.

– Когда мне позвонили и сказали, что я награждена орденом, оказалась даже немного шокированной. Дар речи потеряла. А когда подошла к Президенту принимать награду, он так хорошо мне улыбнулся. Эта улыбка меня очень успокоила и подбодрила, – заметила Наталья Ни. – В школе я более 30 лет, очень люблю свою работу, свой предмет, коллектив и учеников, без вклада которых не смогла бы стать обладателем такой высокой награды. В профессию попала не случайно – я педагог в третьем поколении. Мама работала учителем химии и биологии. Два деда тоже были педагогами. Один трудился директором школы на Дальнем Востоке. Его репрессировали, и мы не знаем, что с ним стало. Второй дед на Дальнем Востоке окончил педагогический вуз, тоже был репрессирован, попал в Казахстан, но здесь не смог преподавать, считал, что недостаточно владеет русским языком.

В этом году в Акорде также чествовали писателей – людей, которые, по словам Президента, играют особую роль в духовном развитии нации.

Видные писатели, внесшие значительный вклад в развитие отечественной литературы, были удостоены звания «Қазақстанның Халық жазушысы». Четверть века назад эта традиция была упразднена, но на заседании Национального курултая в Туркестане Касым-Жомарт Токаев поддержал идею о возвращении таких званий, и с 2023 года они вручаются вновь.

– По моему поручению также было возвращено звание «Қазақстанның Халық әртісі», которое, как и прежде, будет присваиваться известным на всю страну деятелям театра, кино, музыки и других сфер искусства, – сообщил Президент.

В числе обладателей этого звания – певец Димаш Кудайберген, который после церемонии отметил: достоин он такого звания или нет – решать народу, публике. Димаш поблагодарил своих поклонников за постоянную поддержку, а также пожелал стране мира и спокойствия и выразил надежду, что наша молодежь сумеет показать всему миру красоту культуры и глубину духовного мира казахов.

Еще одна награда, которая вручалась в этом году впервые, – орден «Ел бірлігі». Как напомнил Президент, этой весной на XXXII сессии АНК он поручил учредить специальный орден, который позволит отметить многолетний созидательный труд наших сограждан по укреплению единства нации и общественного согласия.

В числе тех, кто первым получил эту важную награду, – Ахмед Мурадов, сопредседатель ОЮЛ «Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах».

– Каждый раз, когда получаешь признание Родины, волнуешься и думаешь: сколько все-таки вложено труда в то, чтобы тебя можно было отметить такой высокой наградой. Все, что мы делали эти 33 года, имело целью сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Это наше главное достижение. Были разные потрясения, но мы в Казахстане живем мирно. Орден называется «Ел бірлігі» – это единство нации, народа, земли. Это то, что у нас есть, а также дружба, доверие, ответственность, уважение друг к другу. Мне очень нравится название награды, оно очень красивое, такое очень «ассамблеевское» – мы всю жизнь работаем ради единства народа, и вот наша цель, так сказать, воплощена в металле. Получить здесь, в Акорде, из рук Президента такую награду в числе первых – не только почет, но и огромная ответственность. Это не только итог работы, но еще и задача на будущее. И дело не в том даже, что Родина требует и ждет. А в том, что ты сам понимаешь: если можешь что-то сделать – обязан это сделать, – отметил Ахмед Мурадов.

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что в стране большое внимание уделяется развитию отечественной науки. Заслуги и достижения ученых должны признаваться по достоинству.

В этом контексте он сообщил, что в этом году Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждается коллективу ученых Национального ядерного центра РК, которые провели уникальные исследования и создали разработки в атомно-энергетической отрасли.

В числе награжденных в этом году – представители самых разных сфер и профессий: учителя и медики, ученые и простые труженики, спортсмены и артисты, государственные деятели и люди культуры, предприниматели и военные...

Так, например, в числе гостей Акорды вчера был Виктор Донсков, электромонтер Уральского завода «Зенит», который получил из рук Президента медаль «Ерен еңбегі үшін».

– Первая моя такая награда, и сразу пригласили на вручение в Акорду – это действительно очень волнительный момент. Такое событие один раз в жизни бывает! Я работаю электромонтером на заводе «Зенит» в Уральске уже 50 лет – с 1973 года. Очень рад получить высокую награду здесь и очень благодарен, что все большее признание получают люди труда. Думаю, честные и простые заслуги каждого достойны быть замеченными и оцененными, – сказал Виктор Донсков.

Немало в числе награжденных в нынешнем году представителей сферы здравоохранения. Ордена «Парасат», в частности, удостоена Махаббат Бекбосынова, председатель правления Национального научного кардиохирургического центра UMC. Она отметила, что воспринимает награду не только как персональную оценку ее труда, но и как огромную оценку работы врачей, которые трудятся в этой области медицины.

– Наша страна, наш Президент поддерживают нас и дают возможность работать, реализовывать колоссальные проекты, которые выводят казахстанское здравоохранение на мировой уровень, – отметила Махаббат Сансызбаевна. – На днях я побывала на международной конференции в Ташкенте, в которой участвовали ученые из стран СНГ, Европы, Америки. И там рассказала о том, как была реализована программа развития кардиологической и кардиохирургической службы нашей страны, принятая в 2007 году. Когда мы только начинали эту программу, летальность от острого инфаркта миокарда – а это был основной бич для нашей страны, как, в общем, и для всего мира, – составляла 25%. То есть, представляете, каждый четвертый человек с острым инфарктом миокарда умирал. В этом году мы подвели итоги – летальность теперь составляет 3%.

Не менее впечатляющие достижения есть и по другим направлениям. Казахстанская медицина уверенно развивается. Проблемы, безусловно, есть (как и в любой другой стране), но они решаемы, нужно только объединиться, видеть свои цели и работать, уверена Махаббат Бекбосынова. Поздравляя с Днем Республики, она пожелала соотечественникам здоровья, а стране – процветания, и чтобы все поставленные на будущее планы были реализованы в мирной стране под мирным небом.

– В целом жители всех регионов, специалисты всех отраслей вносят свой вклад в развитие нашей страны. Мы всегда относимся к ним с уважением и почтением. Государственные награды в первую очередь нужно рассматривать как благодарность народа. Ведь на самом деле нет ничего важнее такого признания. Желаю вам и дальше плодотворно трудиться на благо Родины, – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, завершая выступление.

...Вечером Президент Касым-Жомарт Токаев также посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики.

Праздничное мероприятие состоялось в Театре оперы и балета «Астана Опера».

На концерте выступили известные деятели культуры: Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Айгуль Улкенбаева, Димаш Кудайберген и другие, а также хореографические группы, симфонический оркестр.