​Укрепляя сотрудничество

Между юридическими структурами Казахстана и Германии установлено плодотворное сот­рудничество.

Это было озвучено председателем Конституционного совета РК Кайратом Мами в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Казах­стане Рольфом Мафаэлем.

Председатель КС ознакомил гос­тя с основными положениями конституционной реформы, а также полномочиями Конституционного совета. Стороны обменялись опытом в сфере модернизации национального законодательства и практики конституционного контроля. По словам главы КС РК, между нашими странами установлено плодотворное сот­рудничество. Конституционным советом налажен тесный контакт с Федеральным Конституционным судом ФРГ. Так, визиты в правоохранительные органы и суды Германии позволили глубже изучить систему уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательства Германии. Проекты реализуются в тесном взаимодействии с Германским фондом международного правового сот­рудничества IRZ и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), которые все эти годы эффективно работают в Казахстане.

Стороны выразили надежду на углубление двустороннего взаимо­действия.