Улучшить условия, усилить безопасность, найти учителей

На брифинге в Центре общественных коммуникаций региона проинформировали, что за последние три года количест­во учеников в школах увеличилось на 7%. При этом в области фактически нет школ с трехсменным обучением, а в тех немногих, где такая форма еще сохраняется, обещают решить вопрос уже в текущем году за счет строительства и капремонта образовательных учреждений.

– В сентябре будут введены в эксплуатацию пять школ на 4 900 мест, пристройка к одной школе на 200 мест. Открыто 12 частных школ на 5 645 мест. Планируется, что новый учебный год начнут более 188 тысяч учащихся. На сегодняшний день в первые классы школ принято 17 тысяч заявлений от родителей. 84% школ готовы к отопительному сезону. Испытание давления было проведено в 221 учреждении, и акт готовности получили в 181. Кроме того, дизельными генераторами обеспечены 34 школы, планируется приобретение генераторов еще для четырех. Создана рабочая группа по изучению готовности организаций образования к новому учебному году. Более ста тысяч школьников будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Более десяти тысяч учеников 35 школ будет перевозить 171 автобус, – рассказала руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева.

С 1 августа по 30 сентября проводится акция «Дорога в школу». В ее рамках организована помощь детям, нуждающимся в социальной поддерж­ке со стороны компетентных органов, меценатов, предпринимателей. На сегодняшний день более 3 000 учащихся, спонсируемых местными предприятиями и бизнесменами, получили необходимые для школы товары, форму, иную поддержку. Около 43 000 учащихся из семей, нуждающихся в социальной поддержке, получат финансовую помощь в размере 50 тыс. тенге.

По словам Динары Жумашевой, доля детей в возрасте от двух до шести лет, охваченных дошкольными организациями, составляет 89,5%. В 2024 году планируется открытие 4 265 новых мест, тем самым охват детей составит 90%. На сегодняшний день открыто 9 частных детских садов на 690 мест.

– Ведется текущий ремонт 53 детских садов, 145 школ, 11 колледжей. В рамках предвыборной программы партии «Amanat» из бюджета на модернизацию 20 школ выделено 680 миллионов тенге, ведутся текущий ремонт, оснащение предметных кабинетов, обновление школьной мебели, улучшение библиотечных, столовых и систем безопаснос­ти. Для 101 школы приобретается более 200 предметных кабинетов. Уже организованы конкурс­ные процедуры, доставлено 176 кабинетов, – рассказала Динара Жумашева.

фото Центра общественных коммуникаций Мангистауской области

В зоне особого внимания и безопасность в школах. К Цент­ру оперативного управления подключены системы видеонаблюдения и кнопки сигнализации 320 государственных организаций. В 247 учреждениях установлены турникеты и видео­фоны. В 2024 году в 46 школах установят турникеты. В 100% организаций заключены договоры с охранными агентствами. В организациях образования установлено более 16 тыс. камер видеонаблюдения. В текущем году будет обновлена 1 531 видеокамера в восьми детских садах и 31 школе.

– Из 286 частных учреждений 191 подключено к Центру оперативного управления, в 189 установлены кнопки сигнализации. В 248 учреждениях есть турникеты и видеофоны, в 115 организациях действует лицензированная охрана, – рассказала спикер.

Она также сообщила, что в регионе из 331 730 детей в возрасте до 18 лет 10 343 имеют особые образовательные потребности. Их обслуживают 20 специальных организаций: 3 детских сада, 4 школы, 7 коррекционных кабинетов, 5 психолого-медико-педагогических консультаций и реабилитационный центр.

– В организациях образования функционируют 122 кабинета инклюзивной поддерж­ки. Кроме того, специальной психолого-педагогической поддержкой охвачены 5 226 детей. Однако рост контингента требует поэтапного увеличения сети специальных организаций образования. В этом году в населенном пункте Боранкул Бейнеуского района откроется кабинет коррекции на 60 мест, – отметила Динара Жумашева.

В 2024⁄2025 учебном году в 26 организациях технического и профессионального образования ожидается обучение более 21 тыс. студентов. Государственный образовательный заказ планируется на 5 615 мест в 23 колледжах, в том числе за счет республиканского бюджета на 3 000 мест. В прошлом году в рамках экспериментальной образовательной программы 75 учащихся прошли обучение в колледжах по рабочим специальностям. Данная программа заинтересовала родителей и учащихся, в связи с чем в 2024⁄2025 учебном году количество учащихся, принимаемых на экспериментальной основе, увеличено до 105.

Подготовка специалистов ведется в 23 колледжах по 52 специальностям, 68 квалификациям. Заключены договоры и соглашения с 218 социальными партнерами. На 2024⁄2025 учебный год на организацию учебного процесса в рамках дуального обучения были поданы запросы от 1 754 абитуриентов.

На днях в регионе прошел день открытых дверей для учителей. Новые школы активно ищут сотрудников.

– Прием учителей осуществляется в порядке проведения конкурса по назначению на должности педагогов государственных организаций образования согласно соответствующему приказу министра образования и науки. В новом учебном году планируется открытие школ в 18-м и 19-а микрорайонах, – сообщила исполняющая обязанности руководителя отдела образования по городу Актау Тоты Кульметенова.

В образовательных учреж­дениях области имеется потребность в кадрах. Есть проблема и с тем, что ряд руководителей школ являются исполняющими обязанности. Систематически объявляются конкурсы на вакантные должности. Данный вопрос предполагается решить через педагогов организаций образования, прошедших отбор в кадровый резерв «1 000 лидеров изменений в образовании». На сегодняшний день обучаются 14 педагогов, которые принимаются на должность руководителя организации образования без конкурса. Итоги подведут в конце года.