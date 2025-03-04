Умер донор крови, спасший более двух миллионов младенцев

В Австралии в возрасте 88 лет ушел из жизни Джеймс Харрисон, которого прозвали «человеком с золотой рукой»

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Он прославился тем, что спас жизни более двух миллионов младенцев благодаря своей крови, в которой врачи обнаружили редкое антитело, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

В подростковом возрасте Харрисон перенес тяжелую операцию и выжил только благодаря переливанию крови. Тогда он поклялся отплатить добром и стать донором, что и случилось в 1954 году, когда молодой человек достиг совершеннолетия. Он начал регулярно сдавать кровь с 18 лет и делал это каждые две недели, пока ему не исполнился 81 год - верхний возрастной предел для сдачи крови в Австралии.

За всю жизнь австралиец сдал кровь 1 173 раза, а в 1967-м в его плазме обнаружили редкое антитело, ставшее основой для разработки препарата Anti-D, предотвращающего резус-конфликт и гемолитическую болезнь плода.

Резус-конфликт — иммунологическая несовместимость матери и плода по резус-фактору крови. При таком состоянии происходит сенсибилизация организма женщины. Несовместимость возникает, если мать имеет отрицательный резус-фактор (Rh-), а ребенок — положительный (Rh+). В таком случае при контакте крови беременной женщины и плода начинается процесс образования антител, которые могут навредить здоровью малыша, вплоть до его гибели.

С 1967 года более трех миллионов доз Anti-D, содержащих кровь Харрисона, выдали австралийским матерям с отрицательным резус-фактором. Считается, что кровь Харрисона спасла как минимум 2,4 миллионов младенцев, поскольку в Австралии на тот момент из-за резус-конфликта ежегодно умирали тысячи детей.

В Австралии Харрисона чтят как национального героя, он получил множество наград, включая наивысшую — Орден Австралии.