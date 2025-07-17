Кайрат Кемалов - советский и казахстанский актёр кино и театра, заслуженный деятель Казахстана. Наиболее известен ролью Керей-хана в фильме «Казахское ханство» ( «Золотой трон» , «Алмазный меч» )

Фото: instagram.com/akimat__09

На 69-м году жизни не стало заслуженного деятеля Казахстана, выдающегося актера Кайрата Кемалова, всю свою жизнь посвятившего сцене и казахстанскому искусству. Об этом сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает Kazpravda.kz

- Карьера Кайрата Кемалова начиналась в Караганде, но достижения и признание вышли далеко за пределы области. Он создавал сильные образы, за которые получал высокие награды и международную известность. За свою жизнь Кайрат Кемалов подарил зрителям сотни ролей: от классических до современных. Его мастерство, преданность профессии и любовь к людям оставили глубокий след в истории отечественного театра и кино, - рассказал глава региона.

Память о Кайрате Кемалове останется в сердцах коллег, учеников, друзей и всех, кто любил его творчество, добавил аким.