Умерла всемирно известная актриса Клаудия Кардинале

Айман Аманжолова
Ее фильмография за всю карьеру насчитывает более 120 работ

Фото: italy4.me

Итальянская актриса кино Клаудия Кардинале, известная ролями во множестве кинокартин по всему миру, ушла из жизни на 88-м году жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По информации газеты ANSA, актриса умерла в окружении своих детей во французском городе Немур, где прожила несколько лет.

Кардинале родилась в Тунисе в 1938 году, и заработала первую славу, снявшись в короткометражной картине Рене Вотье "Золотые кольца" в 1952 году.

В 1957 году была признана на конкурсе "самой красивой итальянкой Туниса". С конца 1950-х годов снималась в полнометражных картинах, а ее фильмография за всю карьеру насчитывает более 120 работ.

Ее приглашали в свои фильмы всемирно известные режиссеры вроде Лукино Висконти и Федерико Феллини, а на съемочной площадке она пересекалась с самыми известными актерами тех лет, в том числе Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо.

В 1969 году актриса снялась в фильме "Красная палатка" советского режиссера Михаила Калатозова, который стал первым в СССР кинопроектом, снятом и профинансированным совместно с западной стороной. В интервью ТАСС она призналась, что для нее эта работа "стала незабываемым опытом", тогда как в Советском Союзе ее героиня полюбилась зрителям навсегда, а для многих представителей сильного пола она стала идеалом красоты.

#кино #кончина #актриса #Клаудия Кардинале

