Умерших прикрепляли к поликлиникам в Астане

Проверка проводилась на предмет оказания качественной и своевременной врачебной помощи.

Фото: Kazpravda.kz

Факты прикрепления умерших лиц обнаружены в поликлиниках одного из столичных районов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

Так, по данным ведомства, проверка организаций здравоохранения района Сарыарка выявила факты прикрепления пациентов, которые не проживают в городе, а также умерших лиц.

Также прокуроры установили, что поликлиники района не обеспечивают полный охват обязательным скринингом пациентов по возрасту, профосмотром детей. Кроме того, несвоевременно выдавались лекарства пациентам с хроническими заболеваниями.

«По итогам проверки внесены акты прокурорского надзора, обеспечивающие защиту прав более 12,5 тысячи граждан. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – отметили в прокуратуре Астаны.