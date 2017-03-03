​Умники и умницы

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Марина Михайлова
фото Александра Сахара

В сообразительности и эрудиции соревновались дети от 6 до 12 лет. Согласно правилам этой международной игры, ребята разбились на команды и отвечали на 60 вопросов по трем категориям заданий: «читай», «слушай», «смотри». Перед тем как дать ответ, знатоки нажимали сигнальную кнопку. Чья команда быстрее давала звуковой сигнал, та и отвечала. Приятно поразив знаниями жюри и зрителей – своих пап и мам, маленькие интеллектуалы угадали почти все названия мультипликационных фильмов, известных песен и авторов популярных сказок.

По количеству набранных баллов победила команда «Счастливая девяточка», в которую вошли Дана Маманбаева, Азамат Байтасов, Карина Ботаева, Закир Даулбаев, Джамиля Сейткарим, Санжар Сейткарим, Чингиз Байтасов.

Как отмечают устроители мероприятия, игра «Читай, слушай, смотри» – это отличный повод собраться всей семьей вместе и принять участие в этом необычном, интересном и веселом интеллектуальном конкурсе. Его главным героем становится ребенок, который получает массу радостных эмоций и впечатлений, учится работать в команде, заводит новых друзей.

В этой интеллектуальной игре сражаются дети многих стран мира, особенно она популярна в России, Армении, Швейцарии и Израиле. За год существования проекта в Казахстане в «Читай, слушай, смотри» с удовольствием соперничают взрослые знатоки, в том числе артисты и бизнесмены. 

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