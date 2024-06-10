Сгоревшего в масле малыша спасли врачи Туркестанской области

Здравоохранение
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Дана Аменова
Корреспондент

Семилетнего мальчика прооперировали специалисты-комбустиологи областной детской больницы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации акимата Туркестанской области, малыш сгорел в горячем масле, 90% его кожи головы было обожжено. 13 апреля он был доставлен службой скорой помощи в больницу в Арыси.

Для оказания специализированной помощи больному были вызваны врачи Туркестанской областной детской больницы. Квалифицированные специалисты из областного центра 16 апреля перевели ребенка с ожогами в Туркестанскую областную детскую больницу по линии санавиации.

Врачи областной детской больницы в течение месяца готовили больного к операции, проводили антибактериальную, инфузионную терапию, ежедневную перевязочную терапию. 14 мая семилетнему ребенку сделали аутодермапластическую операцию на голове.

В администрации региона добавили, что во время операции комбустиологи Шолпан Кадирова и Бахыт Абдуманов сняли кожу с бедра ребенка и наложили кожу на голову. Операция прошла успешно и ребенка выписали домой.

Врачи отметили, что в ближайшее время пациенту проведут реабилитационное лечение.

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