Уникальные находки

Удивительные артефакты степной цивилизации обнаружены в древнем поселении Красный Яр.

Путешествия, изучение истории и культуры, национальной кухни и обычаев народов стали сегодня трендом. Несмотря на карантинные ограничения последних двух лет, популярность познавательного туризма и интерес к нему не снижаются. В одном ряду с красотами Бурабая, величественным Чарынским каньоном, древними объектами Туркестана широкую известность получила Ботайская культура, открывшая всему миру уникальные памятники археологии конно-степной цивилизации на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Многообразие уникального исторического наследия, экологический туризм, сохранение памятников археологии – эти вопросы стали предметом беседы с известным ученым-археологом Куанышем Шакшаковым, который почти год возглавляет Республиканский государственный музей-заповедник «Ботай». Ранее он был руководителем Акмолинского областного историко-краеведческого музея и внес немалый вклад в археологические исследования региона.

– Куаныш Гибадатович, как Вы пришли к изучению ботайской культуры?

– Мои исследования ботайской культуры начались в 2001 году, когда под руководством ныне покойного Виктора Федоровича Зайберта началось возведение первых экспериментальных жилищ на территории поселения Ботай, а затем на берегу озера Шалкар. Отмечу, что в археологию я пришел благодаря Виктору Федоровичу, он был моим учителем и самым лучшим нас­тавником.

В 2018 году также при его непосредственном участии мы реконструировали ботайское жилище в Бурабае, проект удалось реализовать в результате ранее полученных знаний и опыта. Ведь на сегодня сохранившегося ботайского жилища нет, и то, что мы находим, руинировано, учитывая, что эта цивилизация насчитывает более шести тысяч лет.

– В чем уникальность ботайской культуры?

– С древних времен и по настоящее время красивый породистый конь является одним из символов аристократизма, брутальности, преодоления трудностей, спортивных побед. Он – олицетворение степной свободы, удали наезд­ников, скорости. Признанный в мире исторический факт, что всадническая культура впервые зародилась в нашем Северном регионе, является предметом гордости казахстанцев.

Покорение лошади стало драйвером, импульсом для развития всей конно-степной цивилизации на многие последующие столетия, ведь человек впервые научился преодолевать большие расстояния. В то же время нужно справедливо отметить, что ботайцы были не только великолепными наездниками, но и умелыми ремесленниками, изготавливавшими великолепные по меркам древнего мира предметы быта, орудия труда. Обработка камня и кожи, изобретение целебного напитка – кумыса, характеризует прогрессивный уклад жизни ботайцев.

Замечу, комплексные исследования археологических памятников ботайской культуры начали проводиться с 1980 года. Только на территории Акмолинской области в результате археологических разведок было обнаружено порядка пяти ботайских поселений и стоянок. И это говорит о том, что древняя цивилизация занимала прост­ранство от Иртыша до Урала и просуществовала более двух тысяч лет.

– Какие исследования памятников археологии проводились в нынешнем летнем сезоне?

– В текущем году одним из самых интересных и малоизученных объектов для археолого-исторического исследования стало древнее поселение Крас­ный Яр, расположенное в пяти километрах от речки Чаглинки. И хочу сразу сказать, что это просто уникальный материал, очень перспективное в плане исследований направление.

Памятник археологии был открыт в 1986 году, а в полевом сезоне 1987-го были проведены первые стационарные работы по вскрытию культурного слоя и изу­чена планировка поселения. В период 1999–2001 годов древняя находка исследовалась международной экспедицией ученых из США и Казахстана.

После 20-летнего перерыва научные сотрудники музея-заповедника «Ботай» приступили к изучению жизненного уклада, мировоззренческих, сакральных контекстов древних ботайцев. Первые магические верования, потусторонний мир, расшифровка снов при помощи шаманов отражались в повседневной деятельности предков. Они верили в способность влиять на силы природы, животных, судьбу соплеменников, подчинять сверхъестественные силы при помощи заклинаний и амулетов, определенных обрядов. С культурно-историческими, научно-исследовательскими целями мы приступили к изучению памятника Красный Яр.

Раскоп на поселении представлен площадью 160 квадратных метров, охватывает две жилищные впадины. Мы предположили, что речь идет о погребенной почве. В пределах жилища в профилях хорошо просматривалась прослойка белесой глины, служившей обмазкой бортов котлована. Основная масса остеологического материала лежала над развалом стен. По периметру, за основанием стен, почти повсеместно фиксировалось скопление костей. Состояние костного материала говорит о том, что данные жилища были затоплены либо подверглись огню.

– Есть интересные подроб­ности, подтверждающие существующие гипотезы в исторической науке?

– Безусловно. При изучении данного памятника мы узнали важные детали технологии хранения пищи. Например, мясо закапывали в землю и разжигали над ним костер. Это делалось с целью вытянуть кислород из почвы, чтобы в земле продукты хранились дольше. Одной из интересных конструкций данного раскопа является хозяйственная яма, расположенная в северной части южного жилища.

В межжилищном пространстве был расчищен прокал красного цвета с элементами углей. Здесь нашли большое количество отщепов, костей и фрагментов керамики. Также обнаружены орудия труда и предметы быта, надежно служившие нашим древним предкам в повседневной жизни. Например, на глубине 20–30 сантиметров обнаружен костяной длинный нож, очень хорошо сохранившийся. Из других находок можно отметить и костяной гарпун, заготовки каменного топора.

Как я уже говорил, ботайцы были искусными ремесленниками. Подтверждением этому факту стал найденный обломок фаланги с орнаментом «Ү» и насечками по бокам, штампы для нанесения орнаментов на керамические изделия и костяная проколка.

Все найденные артефакты на поселении Красный Яр – отщепы, ножи, скребки, проколки, наконечники стрел и дротиков – свидетельствуют о том, что люди, обитавшие здесь, занимались многопрофильным хозяйством: одомашниванием лошади, рыболовством, охотой. Всего на территории поселения обнаружено около 4–5 тысяч артефактов.

– Пожалуйста, несколько слов о планах дальнейшего изучения ботайской культуры.

– В следующем году мы планируем продолжить исследование данного поселения. Необходимо дополнительное финансирование для изысканий, реализации проекта по музеефикации. Надо провести не только консервацию и реставрацию археологического памятника, но и воссоздать художественно-архитектурный интерьер, природную и культурно-историческую среду, в целом интерпретацию древнего памятника.

Мы не хотим копировать объект по примеру Бурабая, и намерены представить целый цикл жизнедеятельности ботайцев: жилище, печи, производственный механизм. Если к тому времени мы завершим 40-летние исследования по погребению, то изоб­разим и погребальный обряд.

Все обнаруженные находки будут подвергнуты тщательному изучению в лабораторных и кабинетных условиях. Мы проведем сравнительный анализ, используем все возможности археологической методологии. Будет написан научный отчет, изданы статьи. Находки пополнят коллекции музея, экспозиции, его фонды. Мы представим их вниманию посетителей, туристов и гостей края. Полученные уникальные данные послужат для научно-образовательного процесса подрастающего поколения.