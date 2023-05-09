Уникальный костяной гарпун был найден в ходе раскопок поселения Ботай на территории Северо-Казахстанской области

Директор музея-заповедника «Ботай» Куаныш Шакшаков, в частности, сообщил: найденный здесь костяной гарпун свидетельствует, что 6 000 лет назад ботайцы занимались не только коневодством (считается, что именно они первыми приручили лошадь и стали делать кумыс), но и рыболовством. Конечно, ботайцы не били гарпуном китов, но большую рыбу, скорее всего, добывать умели.

Казахстанские археологи установили, что на площади 62,5 га находились порядка 600 ботайских жилищ. Некоторые из них отреставрированы.

Для привлечения туристов в Айыртауском районе СКО решено построить визит-центр, а в селе Никольском – археологическую базу со специальными лабораториями и общежитием для ученых, студентов и практикантов.