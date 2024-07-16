Наконечник копья эпохи бронзы нашли в Павлодарской области

История, Наука
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Дана Аменова
Корреспондент

Находка датируется серединой 13-8 вв. до н.э.

Фото: скриншот видео МНВО РК

Редкие артефакты ученые и студенты Маргулан университета обнаружили во время экспедиции на археологическом комплексе Коктас 2 вблизи села Акшиман Майского района. Самую ценную – наконечник копья из бронзы нашел студент Асылбек Еламан, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

«Это уникальная находка для Павлодарского региона. Наконечник копья датируется серединой 13-8 вв. до н.э. и относится к саргаринско-алексеевской культуре», – говорит археолог, научный сотрудник центра археологических исследований Аскар Абильдин.

На археологическом комплексе Коктас в Майском районе исследовательские работы ведутся второй год. В этом году здесь обнаружены уникальные здания, возраст которых составляет 3,5 тысячи лет, шахты, где добывалась и перерабатывалась медная руда.

В этой местности расположено более 20 курганов, некоторые относятся к сакскому периоду. В ходе исследований захоронений обнаружено большое количество человеческих останков, животных, фрагменты кухонной утвари из керамики, наконечники стрел из бронзы. Теперь найденные артефакты проходят необходимую лабораторную обработку.

 

#бронза #находка #археологи #наконечник #копье

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