Уникальный проект Qazaq Сulture запустили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Информационно-просветительская платформа Qazaq Сulture создана при поддержке МКИ в целях популяризации культурного наследия Казахстана и продвижения национального бренда.

Пропаганда культурных ценностей в Казахстане, а также в ближнем и дальнем зарубежье остаётся одной из приоритетных задач, которые ставит президент Касым-Жомарт Токаев перед правительством.

Масштабный проект, отражающий многообразие культурного наследия нашей страны, охватывает шесть официальных языков ООН, а также казахский и турецкий.

«Особое место на информационном портале занимают публикации уникального архивного фонда Казахстана. Раздел, предоставляющий доступ к богатой исторической коллекции документов и архивных материалов Казахстана, считается неоценимым ресурсом для исследователей, историков и всех, кто интересуется прошлым. Сердцем сайта станет новостной блог, где будут освещаться все культурные новости страны и мира. В активе проекта – яркие фестивали, ярмарки, конкурсы, а также премьеры театральных постановок, отечественных кинокартин, презентации книг известных и начинающих писателей, художественные выставки, юбилейные торжества и региональные проекты различного масштаба», - говорится в официальном сообщении.

Также на платформе разместят информацию с указанием казахстанских мобильных приложений с тематикой о событиях и новостях в области искусства и культуры страны.

«Раздел «Культура Казахстана через призму искусственного интеллекта» предоставит посетителям уникальную возможность изучить все регионы и их достопримечательности посредством виртуальной реальности. Особое внимание уделено на портале информационным технологиям. Qazaq Culture дает зрителям уникальную возможность исследовать различные регионы Казахстана и их достопримечательности благодаря виртуальным 3D-турам. С помощью искусственного интеллекта каждый гость сайта сможет изменить свою фотографию и увидеть себя в качестве батыра или воительницы Великой степи. Основной фишкой сайта станет Единая билетная система для всех объектов культуры», - пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что для удобства посетителей портала будет работать активная ссылка на покупку билета того или иного культурного мероприятия.