Упавший с обрыва автобус нашли в Майкаине

Происшествия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Трагедия случилась в начале января

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

В ходе поисковых работ на месте обвала в районе горного отвода АО «Майкаинзолото» обнаружен автобус спасателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области

В связи с погодными условиями (дождь и ветер) и из-за сохраняющейся угрозы обвала работы ведутся с особой осторожностью, отметили в пресс-службе.

«Сегодня с 05.00 поисковые работы возобновились. На данный момент удалось добраться до передней части автомобиля, на поверхности виднеются бампер и колесо», - сообщили в областной администрации.

Тело четвертого спасателя 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова пока не найдено, добавили в акимате.

Напомним, 19 июля силами АО «Майкаинзолото» на глубине 70 м было обнаружено тело спасателя, который 4 января в составе еще троих спасателей ТОО «РЦЩ ПВААС» на автобусе провалились в очистное пространство недействующей шахты.

#поиск #автобус #спасатели #Майкаин

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