Падение автобуса в Майкаине: найдено тело третьего спасателя

Фото: МЧС

19 июля при проведении земляных работ силами АО «Майкаинзолото» на глубине 70 м обнаружено тело одного спасателя, который 4 января в составе еще троих спасателей ТОО «РЦЩ ПВААС» на автобусе провалились в очистное пространство недействующей шахты, передает Kazpravda.kz.со ссылкой на МЧС РК

Ранее были возобновлены работы по поиску 2 спасателей. Для сканирования и определения точного местонахождения автобуса были привлечены специалисты АО «Алтыналмас» со сканером. По результатам сканирования было определено местонахождение автобуса на глубине 12 метров.

На место проведения аварийно-спасательных работ прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области, которые совместно с ТОО «РЦШ ПВАСС» подняли на поверхность тело и передали следственно-оперативной группе.

Для оказания психологической помощи родственникам погибшего на место также прибыл психолог ДЧС.

Напомним, в январе рабочий автобус, в котором находились люди, провалился в очистное пространство. Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров. В автобусе находились 4 человека. Силами спасателей ДЧС в песке в день происшествия обнаружены тела двух человек. Работы были приостановлены и заново возобновлены.

Приказом главы комитета Минтруда была создана комиссия, которая установила 100% вину работодателя. АО «Майкаинзолото» отрицало свою вину в произошедшем несчастном случае, оно подало иск в суд.

Поскольку несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО «РЦШ ПВАСС», «Майкаинзолото», судом признана его 100%-ная вина.

Поисковые работы проводились в режиме повышенной опасности.