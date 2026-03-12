– Рафис Фанисович, сегодня активно обсуждается закрепление экологических принципов и идей устойчивого развития в новой Конс­титуции Казахстана. Почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас?

– В современном быстро меняющемся мире высоких технологий экологическая повестка становится одним из ключевых факторов устойчивого развития государства. Казахстан также активно ищет новые институциональные механизмы для укрепления экологической политики, в том числе через инициативу «Таза Қазақстан», направленную на повышение экологической культуры общества и улучшение состояния окружающей среды.

Закрепление таких принципов в нашей Конституции привлекло внимание экспертов в других странах. Это связано с тем, что конституционные нормы формируют основу для всей системы законодательства – от промышленной политики и бюджетного планирования до образования и местного самоуправления.

Когда экологические принципы закреп­лены в Основном законе государства, они становятся не просто программными заявлениями, а обязательными ориентирами для всех органов власти. Граждане получают четко сформулированные права на благоприятную окружающую среду, государство – юридически закрепленные обязанности по защите природы, а бизнес – предсказуемые правила развития. Таким образом, конституционализация экологической политики может стать важным инструмен­том долгосрочной устойчивости и повышения ответственности всех участников общественных процессов.

– Есть ли в мире показательные примеры подобных реформ?

– Многие страны уже включили экологические нормы в свои конституции, используя различные модели. Одним из наиболее известных примеров стал Эквадор. Конституция 2008 года впервые в мировой практике закрепила права природы как самостоятельного субъекта права. В ней говорится о праве экосистем на существование, поддержание жизненных циклов и восстановление. Более того, граждане могут обращаться в суд в защиту природы. В известном деле о реке Вилькабамба суд обязал власти остановить строительство дороги и провести восстановительные мероприятия.

Конституция Южно-Африканской Республики закрепляет право каждого человека на окружающую среду, не вредящую здоровью и благополучию. Государство обязано принимать разумные меры для предотвращения загрязнения и экологической деградации. Здесь экологическая политика напрямую связана с социальной справедливостью: при реализации крупных промышленных проектов учитываются интересы местных сообществ и долгосрочные последствия для здоровья населения.

– Принцип ответственности перед будущими поколениями широко пропагандируется в обществе. Какие страны законодательно закрепили такой подход?

– Один из показательных примеров – Норвегия. Конституция этой страны включает статью, закрепляющую право граждан на благоприятную окружающую среду, и требует управлять природными ресурсами на основе долгосрочных интересов будущих поколений. Этот принцип фактически вводит концепцию межпоколенческой ответственнос­ти. В последние годы этот фактор стал важным юридическим инструментом в климатических дискуссиях. Например, правительство страны должно публично обосновывать решения о добыче нефти и газа, учитывая возможные экологичес­кие последствия и уровень выбросов. Это показывает, что конституционная норма может стать инструментом общественного контроля и прозрачности экологической политики.

Схожий подход можно увидеть и во Франции, где в 2004 году в конституционный блок была включена Хартия окружающей среды. Она закрепляет принцип предосторожности и право граждан участвовать в принятии экологически значимых решений. Конституционный совет Франции регулярно использует положения хартии при проверке законов, что влияет на регулирование сельскохозяйственной деятельности, использование пестицидов, реализацию инфраструктурных проектов и сохранение биоразнообразия.

– Насколько важна роль судебной системы и гражданского общества в реализации экологических конс­титуционных норм?

– Опыт ряда стран показывает, что эффективность экологических норм во многом зависит от того, насколько дос­тупны механизмы их защиты. В Индии, например, К онституция содержит положения, направляющие государство на защиту природы, а также устанавливает обязанность граждан бережно относиться к окружающей среде. Верховный суд Индии активно использует эти положения, опираясь также на конс­титуционное право на жизнь.

Через систему публичных исков суды рассматривали многочисленные экологические дела, включая широко известные процессы под руководством юриста Мехты. Благодаря судебным решениям были введены требования по очистке рек, контролю выбросов и регулированию размещения опасных производств. Так общие конституционные нормы получили конкретное практическое содержание.

Интересным примером является и Кения. Конституция этой страны гарантирует право на чистую и здоровую окружающую среду и предусматривает упрощенный доступ к правосудию. Граж­данам необязательно доказывать личный ущерб – достаточно показать угрозу экологической системе. Такой подход усиливает профилактику экологических нарушений и позволяет общест­ву играть роль своеобразной сис­темы раннего предуп­реждения.

– Какие выводы можно сделать из международного опыта в контекс­те реализации инициативы «Таза Қазақстан»?

– Международная практика показывает, что успешные конституционные модели экологической политики обычно включают три ключевых элемента.

Первый – четко сформулированное право человека на благоприятную окружающую среду. Второй – конкретные обязанности государства по защите природы и рациональному использованию ресурсов. Третий – механизмы общественного контроля, включая дос­туп к информации, участие граждан в принятии решений и возможность судебной защиты.

Важно понимать, что Конституция не заменяет отраслевое экологичес­кое законодательство. Она обозначает стратегичес­кие «красные линии», требует учитывать воздействие на окружающую среду еще на стадии планирования проектов, раскрывать данные экологического мониторинга, применять наилучшие доступные технологии и обеспечивать компенсацию возможного ущерба.

Для Казахстана интеграция принципов программы «Таза Қазақстан» в Основной закон становится важным шагом к формированию долгосрочной экологической политики. Такой подход позволяет соединить государственные программы, экономические реформы и экологические стандарты в единую стратегию устойчивого развития страны. В конечном счете речь идет не только о защите природы, но и о формировании новой культуры ответственности перед будущими поколениями и укреплении международного имиджа Казахстана как государства, ориентированного на зеленое развитие и экологическую модернизацию экономики.