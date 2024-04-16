Уральск: уровень реки может подняться в любой момент

Общество
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Наталия Портнягина

Власти предупредили жителей дачных обществ и ряда микрорайонов города о необходимости эвакуации.

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Угроза наводнения в областном центре усиливается. По мнению специалистов, уже в ближайшие 2–3 дня уровень реки Урал может повыситься из-за большого объема воды, который идет из Ириклинского водохранилища России. Напомним, в первых числах апреля за несколько дней сброс оттуда был увеличен почти в 20 раз. Сегодня эта цифра заметно снизилась, но большая волна до Западно-Казахстанской области еще не докатилась.

Сейчас на гидропосту Уральска уровень главной водной артерии региона приближается к 8 м при опасном – 8,5 м. За сутки
подъем составил 13 см. Высок риск подтопления не только в дачных массивах, расположенных в пойме реки Урал, но и на отдельных территориях областного центра: районов «Курени», Старицы и «Коминтерн», «Самал», областной больницы.

– Пока вода не достигла критического уровня, есть время вывезти в безопасное место детей, стариков, домашних питомцев и скотину. Большой объем воды может прийти в любой момент и затопить ваши дома. Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих близких, а срочно переезжайте к родным, друзьям или в эвакуационные пункты, которые работают круглосуточно, – сказал в воскресенье вечером аким города Миржан Сатканов, обращаясь к уральцам.

В Желаевском поселковом округе г. Уральска проживают около 2 500 человек. До недавних пор жители спали спокойно, местные власти говорили, что угрозы нет. Да и не помнят старожилы, чтобы топило их дворы и дома. С прошлого понедельника вода начала заходить между дамбой и поселком. По словам местных жителей, тогда они и начали бить тревогу и, не откладывая, сами приступили к возведению дамб.

По замерам геодезистов, населенный пункт расположен на высотах от 32 до 39 м. В работу взяли самые низкие точки, обоз­наченные специалистами. Город помогал техникой и ПГС. Запас наполненных мешков жители распределили по опасным мес­там. Там, где заборы участков стоят прямо на яру, укрепления сооружают внутри дворов. По проулкам дамбы подняли на 2 м, во дворах – на 1,5 м. Местное предприятие сделало насыпь, а жители затянули ее водонепроницаемой пленкой.

В понедельник вечером в соц­сетях распространилось видео, где вода зашла на территорию гаражного кооператива. Там жители близрасположенных домов и волонтеры также строят преграды воде.

Укрепляется и береговая линия по реке Чаган. Вечером в воскресенье шандоры на Чаганском гидроузле были закрыты, чтобы поднявшийся уровень Урала не повернул вспять течение на своем главном притоке. Уровень воды в Чаганском водохранилище и выше по течению реки вновь пошел на
подъем, заливая дачные массивы, подступая к частному сектору, расположенному вдоль реки. Частично подтоплена главная аллея городского парка культуры и отдыха. Улица Чагано-Набережная, разделяющая зеленую зону береговой линии реки Чаган от жилого сектора, является защитной дамбой. В минувшую пятницу ее начали поднимать мешками с песком, затягивая прочной пленкой. Аналогичные работы ведутся на ряде низких участков в городе и в поселковых округах.

В связи с чрезвычайной ситуацией в регионе для обеспечения безопасности детей в школах и организациях технического и профессионального, дополнительного образования района Байтерек, Акжаикского, Бурлинского, Теректинского районов и города Уральска, расположенных вдоль берега реки Жайык и находящихся в зоне риска, с 15 апреля учебный процесс ведется в дистанционном формате. Занятия в вузах проходят в штатном режиме.

Так, в Западно-Казахстанском аграрно-технологическом университете им. Жангир-хана в первой половине дня студенты учатся, а после обеда наряду с местными жителями, волонтерами, военными задействованы в работах по защите областного центра: возведении дамб, погрузке и разгрузке гуманитарных грузов, помощи в эвакопункте, который организован в студенческом общежитии. На сегодня там размещены 500 человек, в том числе более 150 спасателей и водителей спецтехники, прибывших на помощь из других регионов. За последние несколько дней автопарк, привлеченный к укреплению городских рубежей, пополнили 100 единиц спецтехники, доставленной из других областей.

#ЗКО #уральск #регионы #паводки

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