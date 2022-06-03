Урок патриотизма

Однажды к восьми утра спешила я в одну из организаций, без справки из которой в нашей стране не начинаются многие дела. Но суть не в том.

Автобус, на котором я добиралась до центра Кызыл­орды со своей окраины, был полон. Ехали по своим делам взрослые, стояли с ранцами за спиной не совсем проснувшиеся школьники, половина пассажиров копалась в гаджетах.

На остановке у центрального стадиона выходило много народу: здесь рядом еще и ЦОН, а также несколько учебных заведений.

Высыпали мы на тротуар из автобуса и понеслись уже пешком дальше, человек десять. Впереди меня шагала красивой походкой девочка лет восьми, за спиной у которой был чехол с теннисными ракетками. Шла, видать, на тренировку. Нас обогнал дяденька с облаком густого перегара, сзади семенила женщина предпенсионного возраста, одетая так, как одеваются госслужащие – недешево, но в неярких тонах. Дальше шла семейная, по всей видимости, пара, негром­ко переговариваясь, и так, дружненько, но не зная друг друга, топали мы вдоль забора стадиона.

Вдруг где-то там, над трибунами, включился динамик, и из него полилась музыка. Хор красиво запел Гимн Казахстана. Толпа на тротуаре на секунду вздрогнула от такой неожиданности и уже, было, двинулась дальше, как эта красивая девочка с ракетками за спиной остановилась, вытянулась в струнку и приложила правую ладонь к груди, к сердцу. Музыка лилась, маленькая спортсменка стояла такая прекрасная и величавая, что люди тоже стали останавливаться и слушать Гимн так, как это делала девочка.

Я тоже стояла, подпевала припев, нахлынули воспоминания. Вспомнилось почему-то, как тысячи кызылординцев не спали в ту ночь, когда шла прямая трансляция чемпионата мира в Пекине, и выступали наши тяжелоатлеты. Илья Ильин стал чемпионом и обаятельно улыбался, когда объявили победителей. Заиграл Гимн нашей великой страны, казахстанцы, что были там, рядом с Ильей, стоя­ли в струнку с ликующими лицами. А мы, его земляки, обнимались в Кызылорде на улицах, отмечали победу и пытались дозвониться до родителей Ильина, чтобы поздравить их.

А еще вспомнились парад в День Победы на площади «Тағзым» и мои любимые кызылординцы, которые целыми семьями несли портреты воевавших в Великую Отечест­венную предков, своих маленьких детей и букеты сирени в руках. Многие, уже очень старые ветераны Второй мировой, не могли подняться по ступеням мемориала «Вечный огонь» самостоятельно. И молодежь нашла выход: парни усаживали дедушек и бабушек на стулья со спинками и поднимали их наверх, к священному огню, как на тронах.

И медаль вспомнилась. Которую двенадцать лет назад мой, тогда еще совсем юный сын, завоевал на одном из своих первых турниров по хоккею с мячом. Он ­приехал с соревнований, где его коман­да победила, достал свой трофей из чемоданчика, подошел ко мне и торжественно вручил:

– Мама, она твоя!

Сейчас сынок мой мастер спорта Республики Казахстан.

А достала бы я из закромов своего сердца эти воспоминания, если бы не хрупкая девочка-теннисистка с ее уроком патриотизма нам, взрослым?