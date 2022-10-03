Урок под открытым небом

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Ирина Гончарова

Мастер-класс на природе устроил учитель из Алматы для художников Мангистау.

Мастер-класс художников прошел в живописной местности Айракты Шоманай. В пленэре участвовали более 30 студентов художественных колледжей и независимых творческих людей. Под руководством специально приглашенного из Алматы гостя Алишера Жургенова студенты передавали на холсты свое видение красот Мангистау.

Мастер-класс проводился в течение двух дней. В первый студенты рисовали дневную Долину замков. Затем отправились к вечерней Шеркале.

Это гора необычной формы, стоящая посреди бескрайней Мангистауской степи. В разное время ее пытались изобразить сотни художников и фотографов. И у каждого получалось по-разному. Вот и сейчас, несмотря на единый выбранный ракурс, все 30 картин отличались друг от друга по цветовой гамме и исполнению. На следующий день участники мастер-класса передавали краски Каспия.

– Именитые художники говорят, что рисовать природу Мангистау непросто. Очень трудно достоверно передать величие, красоту и тона, которые демонстрирует местный ландшафт. Специалисты заявляют, что если начинающий художник научится рисовать Мангистау, то все остальные задачи ему будут казаться легкими, – поделился один из организаторов пленэра – член Союза художников Казахстана и руководитель галереи «Өнер» Аймурат Танатов.

По его словам, для актауских художников это уже седьмой мас­тер-класс в нынешнем году. Ранее они приглашали поделиться опытом специалистов из России, Кыргызстана и Узбекистана. Организаторы уверены, что подобное общение творческих людей приводит к взращиванию мас­теров международного класса.

– Вообще, для каждого творческого человека очень важны пленэры. Это своего рода питание для художника. Наедине с природой он чувствует вдохновение. Когда я был студентом, к нам приезжали мастера из Азербайджана. Тогда я впервые увидел технику рисования нефтью и загорелся этим. Сегодня мне удалось превратить мое увлечение в профессию, я первый в стране стал рисовать картины нефтью. Встречи на мастер-классах многое могут изменить в судьбе человека, – отметил Аймурат Танатов.

В ходе мастер-класса член Союза художников РК Алишер Жургенов продемонстрировал юным художникам технику подготовки этюдов для изображения пейзажа.

– Очень интересный вид. Сложновато передать пространство между скалами – дальность, передний план. Очень необычные природные ландшафты в Мангистау. Здесь более холодные цвета. На пленэре важно поймать чувство экспрессии, чтобы передать энергию природы, воздух, переложить их на холст, – сказал Алишер Жургенов.

Студенты с удовольствием учились у мастера и рисовали свои картины. Пленэры для них не новы, однако зачастую рисовать приходится городские пейзажи.

– Когда выходим на пленэр во время учебы, это, как правило, либо в городе, либо недалеко от Актау. Здесь же совсем другое дело. Мы можем нарисовать природу Мангистау, увидеть что-то другое для себя. Колорит Мангис­тау рисовать гораздо сложнее, чем городские пейзажи. Нам это интересно, – рассказала студент­ка колледжа Аружан Куат.

Мастер-класс организован общественным объединением «Актауский городской Союз художников» в рамках государственного гранта развития изоб­разительного искусства «Семь цветов» управления культуры, архивов и документации Мангистауской области. После его завершения все картины будут выставлены в художественной галерее «Өнер», где с ними смогут ознакомиться жители и гос­ти Актау.

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