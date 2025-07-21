Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Было установлено, что ТОО Group of the Companies TDA, имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём.

Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счет-фактуры.

Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.

«В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге», – говорится в информации.

Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.

По приговору Алмалинского районного суда Алматы виновных осудили к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества.