Ущерб на более 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в Жезказгане

Скриншот с видео АФМ

Сотрудники Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды "MetaGo", передает Kazpravda.kz.

В АФМ установили, что подозреваемые лица лично распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды посредством проведения встреч и собраний с населением, с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой финпирамиды, а также информационных ресурсов (сайт видеохостинга «YouTube», мессенджеры «Whatsapp» и «Telegram», социальные сети «Facebook», «Instagram»).

Отмечается, что данные деяния позволили им привлечь средства от более 80 граждан, с причинением им ущерба в сумме свыше 63 млн тенге. В настоящее время проводится расследование по ст. 217-1 УК РК – реклама финансовой пирамиды группой лиц.



Кроме этого, в отношении данных лиц проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «MetaGo».

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Агенство по финансовому мониторингу РК просит обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания или в call-центр АФМ, если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью компании «MetaGo».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

