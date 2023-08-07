Ущерб на более 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в Жезказгане

Общество
96

В настоящее время проводится расследование.

Скриншот с видео АФМ

Сотрудники  Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды "MetaGo", передает Kazpravda.kz.

В АФМ установили, что подозреваемые лица лично распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды посредством проведения встреч и собраний с населением, с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой финпирамиды, а также информационных ресурсов (сайт видеохостинга «YouTube», мессенджеры «Whatsapp» и «Telegram», социальные сети «Facebook», «Instagram»). 

Отмечается, что данные деяния позволили им привлечь средства от более 80 граждан, с причинением им ущерба в сумме свыше 63 млн тенге. В настоящее время проводится расследование по ст. 217-1 УК РК – реклама финансовой пирамиды группой лиц. 
 
Кроме этого, в отношении данных лиц проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «MetaGo». 

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Агенство по финансовому мониторингу РК просит обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания или в call-центр АФМ, если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью компании «MetaGo».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
 

#АФМ #финпирамида #Жезказган #MetaGo

Популярное

Все
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
Прокуратура Кызылординской области опубликовала результаты проверки деятельности лагерей детского летнего отдыха
Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане
Внезапно обрушившийся на Костанайскую область град уничтожил урожай дачников и снес металлические конструкции
В Усть-Каменогорске хранится казахский народный инструмент, которому больше двухсот лет
Отличный дебют!
Проходчик получил травму
СКВЕРная история
Кому должен служить аким?
Ремонт полным ходом
Братья наши зеленые
Негромкая доброта
Сыграем с «Сепси» и «Дерри Сити»
Угольный запас
Казахстанская лингвистика: достижения, стратегии и перспективы
Когда хобби становится бизнесом
Творчество молодых
Второе «золото» Казахстана
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Отдыхавшая с семьей возле бассейна полицейский реанимировал…
Направлявшийся в лагерь подросток скончался в поезде в Атыр…
Познакомившийся в Сети с девушкой парень оказался на скамье…
Скопившуюся после ливня на улицах воду откачали в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]