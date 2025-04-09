Министр культуры и информации РК Аида Балаева выразила соболезнования родным и близким журналиста на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz
Сегодня стало известно о кончине известного казахстанского журналиста.
«Сегодня в возрасте 58 лет скоропостижно ушел из жизни Лев Тараков - не просто знаковая фигура в казахстанской журналистике, но один из активных архитекторов отечественной медиасферы.
Лев Юрьевич - яркий медиаменеджер, творческая личность, талантливый человек и блестящий публицист.
Много лет имела честь знать его лично, взаимодействовать по работе, тепло и с уважением общаться.
Сегодня на небосклоне журналистики независимого Казахстана закатилась еще одна яркая звезда.
Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Скорблю и сожалею вместе с Вами», - написала Аида Балаева.
Лев Тараков был главным редактором общественно-политической газеты «Время». Работал директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан; вице-министром информации и общественного согласия РК; руководителем пресс-службы Президента РК; главным редактором газеты «Известия-Казахстан»; генеральным директором ТОО «Газета Литер».
Редакции республиканской газеты «Казахстанская правда» и Kazpravda.kz выражают искренние соболезнования родным и близким Льва Таракова.