Сегодня стало известно о кончине известного казахстанского журналиста.

«Сегодня в возрасте 58 лет скоропостижно ушел из жизни Лев Тараков - не просто знаковая фигура в казахстанской журналистике, но один из активных архитекторов отечественной медиасферы.

Лев Юрьевич - яркий медиаменеджер, творческая личность, талантливый человек и блестящий публицист.

Много лет имела честь знать его лично, взаимодействовать по работе, тепло и с уважением общаться.

Сегодня на небосклоне журналистики независимого Казахстана закатилась еще одна яркая звезда.

Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Скорблю и сожалею вместе с Вами», - написала Аида Балаева.