О её смерти сообщило Министерство культуры и информации Казахстана, передает Kazpavda.kz
Ведомство выразило глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Дили Ибрагимовой, отметив, что она посвятила журналистике значительную часть своей жизни: вела спортивные передачи на крупнейших казахстанских телеканалах; стала примером профессионализма и гражданской позиции для молодого поколения журналистов; внесла заметный вклад в развитие отечественной спортивной журналистики, заслужив любовь зрителей.
- Диля Ибрагимова долгие годы вела спортивные новости на телеканалах "Хабар" и КТК, была одной из самых известных и любимых фигур казахстанской спортивной журналистики. Верим, что светлый образ уважаемого человека, который своим профессионализмом и гражданской позицией служил примером молодому поколению, навсегда останется в памяти народа, — отметили в Минкультуры.