Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова

Происшествия
495

О её смерти сообщило Министерство культуры и информации Казахстана, передает Kazpavda.kz

Фото: Минкультуры РК

Ведомство выразило глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Дили Ибрагимовой, отметив, что она посвятила журналистике значительную часть своей жизни: вела спортивные передачи на крупнейших казахстанских телеканалах; стала примером профессионализма и гражданской позиции для молодого поколения журналистов; внесла заметный вклад в развитие отечественной спортивной журналистики, заслужив любовь зрителей.

- Диля Ибрагимова долгие годы вела спортивные новости на телеканалах "Хабар" и КТК, была одной из самых известных и любимых фигур казахстанской спортивной журналистики. Верим, что светлый образ уважаемого человека, который своим профессионализмом и гражданской позицией служил примером молодому поколению, навсегда останется в памяти народа, — отметили в Минкультуры.

 

 

 

#смерть #кончина #журналистка

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
От истоков к современности
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Сохранить для потомков
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Язык – путь к осознанию нации
Тема бытового насилия перестала быть табу
Весь ствол в затейливых узорах
Искусство на защите девочек и женщин
Мастер слова
Дело не только в инфраструктуре
При полном достатке топлива
Красиво жить не запретишь
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
Сила местных трав
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

94 человека стали жертвами пожара в ЖК в Гонконге
Пожар в жилом комплексе в Гонконге тушат вторые сутки, есть…
Трамп призвал депортировать нелегалов после стрельбы у Бело…
Более 100 домов повредил торнадо в Техасе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]