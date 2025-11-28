О её смерти сообщило Министерство культуры и информации Казахстана, передает Kazpavda.kz

Фото: Минкультуры РК

Ведомство выразило глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Дили Ибрагимовой, отметив, что она посвятила журналистике значительную часть своей жизни: вела спортивные передачи на крупнейших казахстанских телеканалах; стала примером профессионализма и гражданской позиции для молодого поколения журналистов; внесла заметный вклад в развитие отечественной спортивной журналистики, заслужив любовь зрителей.