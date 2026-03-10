Глубокие соболезнования семье и близким покойного выразили в Комитете спорта Минтуризма, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/ruslanesenalin/

Казахстанский спорт понес невосполнимую утрату: на 32-м году жизни скончался выдающийся легкоатлет, заслуженный мастер спорта и чемпион летних Сурдлимпийских игр 2022 года Фархад Кыстаубаев.

Фархад Кыстаубаев навсегда вошел в историю отечественного спорта как первый представитель СКО, завоевавший золотую медаль на Сурдлимпийских играх.

Его триумф состоялся в 2022 году в Бразилии, где он стал лучшим в десятиборье и завоевал бронзовую награду в беге на 110 метров с барьерами.

Спортсмен ушел из жизни после продолжительной болезни. Спортивная общественность и управление спорта СКО выражают глубокие соболезнования родным и близким атлета.