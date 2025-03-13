Ушла из жизни муза Нургисы Тлендиева

Память
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

На 79-м году жизни скончалась актриса и композитор, заслуженная артистка РК Дарига Тлендиева. Слова соболезнования по этому печальному поводу высказал Глава государства.

Муза Нургисы Тлендиева родилась 4 августа 1946 года в Алматинской области. После окончания двухгодичных актерских курсов на киностудии «Казахфильм» Дарига Омарова (Тлендиева) снялась в таких фильмах, как «Шестилетний Алпамыс», «Кулагер», «Белая машина», «Молодость Жамбыла», «Не хочу прощаться». С 1993 по 2010 год она работала конферансье в Академическом фольклорно-этнографическом оркестре им. Нургисы Тлендиева. Как композитор она создала такие музыкальные произведения, как «Қайран менің Нұрекем», «Қазақстан Республикам менің», «Қараталым», «Махамбет баба» и другие.

Известно, что Нургиса Тлендиев и «казахский кинематографический папа» режиссер Абдулла Карсакбаев были близкими друзьями. Их жены, как вы­яснилось, подружились еще до встречи с ними.

– Мне с утра сегодня с сердцем плохо... Это такой удар! – сказала Клара Карсакбаева. – Никак не ожидала. Дарига ведь моложе меня на целых шесть лет. Я видела, что она резко сдала, очень похудела, но я считала это издержками возраста. Месяца полтора – два назад Дарига звонила мне, мы собирались встретиться. Но не получилось: она попала в больницу, последний месяц была в коме.

Что я могу сказать о своей подруге? Знакомы мы были с Даригой с далекого 1965 года. Встретились на киностудии «Казахфильм». Она работала там в производственном отделе, а меня, студентку театрального факультета Консерватории имени Курмангазы, буквально на улице поймал ассистент Мажита Бегалина, который снимал тогда фильм «Следы уходят за горизонт». Я прошла пробы на главную роль, но в итоге утвердили Фариду Шарипову.

В это время Абдулла Карсакбаев снимал картину «Тревожное утро». И не успела я устроиться в отдел актерского учета, как он пригласил меня своим помощником.

Музыку ко всем фильмам Абдуллы писал его друг Нургиса Тлендиев, а я уже в это время подружилась с Даригой. Вот так и получилось, что мы, две подружки, вышли замуж за двух друзей. Отсюда и пошло тесное семейное общение. Есть такое выражение, что за блестящими успехами мужа стоит хорошая жена, а Дарига была не просто верной супругой, но и музой своего гениального мужа, хотя характеры, что у Нургисы, что у Абдуллы, были далеко не простыми. Но мы с ней, как декабристки, выдержали все.

Абдуллы не стало в 1983-м, а через 15 лет ушел и Нургиса, но наша дружба с Даригой продолжалась. Осенью этого года мы с ней отметили бы 60-летие нашей первой встречи на «Казахфильме». Увы, не довелось…

#память #утрата #Дарига Тлендиева

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