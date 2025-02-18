Усилить потенциал страны

По словам разработчиков, они направлены на повышение объективности конкурсного процесса, поддержку ключевых отраслей экономики путем усиления кадрового потенциала страны.

Так, внедряется система оценивания результатов конкурс­ных этапов с последующим допуском на следующий тур. Такой механизм позволит сократить количество менее подготовленных кандидатов на ранних стадиях, сфокусировав внимание Республиканской комиссии по подготовке кад­ров за рубежом на наиболее квалифицированных и мотивированных претендентах.

Введена также новая категория – «государственные служащие на получение степени магистра». Теперь сотрудники госорганов смогут пройти языковую подготовку перед обучением за границей, но с обязательным трехлетним сроком работы в государственных структурах Казахстана после завершения учебы.

Важно отметить, что первый год трудовой деятельности после завершения обу­чения выпускник обязан отработать в государственном органе, направившем его на учебу. Это позволит укрепить компетенции сотрудников государственного сектора и внедрять международные практики управления.

Языковые курсы предус­мот­рены не только для госслужащих, но и для претендентов из сельской местности, инженерно-технических и медицинских работников. Языковые курсы будут организованы в Казахстане (девять месяцев) и за рубежом (три месяца). Отметим, эти граждане участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях, то есть никаких привилегий или преимуществ перед остальными претендентами у них нет.

Кроме того, выпускникам программы теперь разрешено отрабатывать обязательный срок в международных и региональных организациях, членом которых является Казахстан (например, ООН, ЮНЕСКО, ШОС). Это расширит их карьерные возможности, а также усилит присутствие казахстанских специалистов на международной арене.

Другое нововведение. Если соискатель не прошел один из конкурсных этапов, он может подать повторную заявку в том же календарном году. Это сделает отбор более гибким и справедливым, давая возможность доработать слабые места и попробовать снова.

Принятые изменения направлены на повышение качества отбора, укрепление позиции Казахстана на мировой арене, сообщила пресс-служба АО «Центр международных программ».