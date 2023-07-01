Условия для необоснованного роста цен на авиабилеты устранят в Казахстане

Правительство, Экономика, Энергетика, Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Меры по развитию конкуренции в сферах транспорта, связи и в топливно-энергетическом комплексе рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В ходе совещания председателем Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Маратом Омаровым озвучена информация о состоянии конкуренции на ключевых товарных рынках в базовых отраслях экономики, проводимой совместной работе с Правительством и о необходимости разработки проектов указов по развитию конкуренции.

Было отмечено, что в рамках развития гражданской авиации будут проработаны вопросы предоставления всем перевозчикам полноценного доступа к режиму «Открытое небо» и развития конкуренции на рынке поставки авиатоплива. Вместе с тем будет регламентирована система динамического ценообразования и исключено понятие «топливный сбор» из НПА. Это позволит устранить условия для необоснованного повышения цен на билеты.

В части рынка связи планируется завершить демонополизацию группы компаний АО «Казахтелеком», а также ограничить участие в аукционах на предоставление частот в сети 5G компаний, уже владеющих ими.

В рамках развития конкуренции на угольном рынке планируется увеличить прямые поставки коммунально-бытового угля региональным операторам, повысить к 2024 году норматив биржевых торгов по нему, а также расширить допуск альтернативных недропользователей на рынок в целом.

Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия мер по недопущению необоснованного роста цен на энергетический уголь.

Кроме того, на заседании обсуждены меры по автоматизации всех процессов в сфере оптовой реализации нефтепродуктов (онлайн-учет заявок со стороны АЗС и так далее), обеспечению прозрачности закупок Единого закупщика электроэнергии, развитию частных железнодорожных перевозок под эгидой национального оператора КТЖ, а также автоматизации процессов планирования и управления перевозочным процессом.

#цены #Смаилов #Правительство #АЗРК #конкуренция #Омаров #авиабилеты

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