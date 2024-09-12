Условия для ведения бизнеса улучшатся

Бюджет

До конца текущего года ожидается принятие проекта нового Бюджетного кодекса. В нем будут предложены более действенные меры для ограничения и жесткого контроля ассигнований, разработан рациональный компенсационный механизм для поиска источников покрытия дефицита бюджета.

Планируется дальнейшее совершенствование инструмента «Управление ликвидностью» для изъятия свободных денежных средств местных бюджетов и субъектов квазигосударственного сектора. Данная работа будет проведена в рамках обсуждения проекта кодекса в стенах Парламента.

Для обеспечения стабильности параметров госфинансов Правительство сохранит последовательность в применении бюджетных правил и среднесрочных целевых ориентиров. Для увеличения поступлений доходов будут приняты меры по повышению налоговой отдачи через улучшение налогового администрирования, цифровизации, сокращения теневой экономики, повышения налогооблагаемой базы, сокращения неэффективных льгот.

Для достижения стратегических целей в новом Бюджетном кодексе предусмотрено использование целевых трансфертов из Национального фонда только на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения. Будет разработан механизм проведения экспертизы проектов, планируемых к финансированию на нерыночных условиях. Он распространится на облигационные займы.

В целом обеспечение сбалансированности госфинансов будет осуществляться комплексом мер, в том числе за счет консолидации обязательств, активов и всех денежных потоков государства.

Налоги

Глава государства поставил ряд задач и по фискальной политике, которые необходимо решить в том числе в рамках проекта Налогового кодекса. В проекте Налогового кодекса предлагается применение мер принудительного взыскания в зависимости от размера задолженности. Плановые налоговые проверки исключаются. Предусмотрено предоставление отсрочки или рассрочки при наличии задолженности в размере порядка пяти миллионов тенге.

В целях повышения эффективности налоговых льгот в проекте исключена часть неэффективных льгот. При этом все предоставленные льготы будут отражаться в налоговой отчетности.

Предусмотрена пониженная ставка корпоративного подоходного налога 10% для экспортеров продукции высокого передела.

Для реализации поручений Главы государства по фискальной политике дополнительно прорабатываются следующие вопросы:

– установление дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога;

– справедливое дополнительное налогообложение дивидендов акционеров банковского сектора;

– повышение эффективности налоговых льгот;

– оптимизация налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей;

– тотальная цифровизация налогового администрирования, отказ от его карательного подхода;

– внедрение механизма администрирования НДС с использованием цифрового тенге.

Новый Налоговый кодекс предлагается принять до июля 2025 года с введением в действие с 1 января 2026 года, что даст возможность провести активную массово-разъяснительную работу, разработать подзаконные акты и подготовить информационные сис­темы КГД.

Инвестиции

В целях совершенствования экосис­темы по привлечению инвестиций нами проводится работа по регламентации «пути инвестора», а также определению ролей всех госорганов в данном процессе. Мы предлагаем обеспечить полное сопровождение инвестиционного цикла от поиска инвесторов до завершения проектов, включая преодоление бюрократичес­ких барьеров и содействие со стороны квазигосударственного сектора.

По аналогии с Инвестиционным штабом в каждом регионе будут соз­даны региональные инвестштабы под руководством акимов, в состав которых войдут руководители акиматов, региональные представители Kazakh Invest, НПП «Атамекен», СЭЗ и ИЗ, прокуратуры, налоговых органов. Это позволит оперативно решать проблемы инвесторов на местах по принципу «здесь и сейчас». Данный подход найдет свое отражение в актуализируемой Концепции инвестиционной политики до 2029 года.

Для таргетированной работы по привлечению инвестиций будут формироваться «заказы на инвестиции» на основе региональных инвестиционных программ, учитывающих потребности и конкурентные преимущества регионов и местного бизнеса.

Для повышения качества планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства прорабатывается вопрос создания фондов подготовки проектов ГЧП с МФО. Воп­рос формирования пула масштабных проектов ГЧП «под ключ» будет комп­лексно рассмотрен во взаимосвязи с реализацией Национального инфраструктурного плана до 2029 года. Будут сформированы отдельные нормативы и правила по ГЧП для сфер здраво­охранения и образования. В частности, подходы по созданию медицинских объектов и организаций среднего образования будут предусматривать меры с возмещением затрат инвестора за счет выплат подушевого норматива.

По типовым проектам, по которым возможно упростить и систематизировать процесс планирования таких проектов, продолжится применение «Программного ГЧП».

Предпринимательство

Главой государства поставлена задача по увеличению доли среднего бизнеса в экономике до 15% к 2029 году. На сегодня ведется работа по созданию условий для развития среднего бизнеса посредством трансформации мер государственного стимулирования. Чем конкурентоспособнее предприятие, тем больше мер поддержки оно может получить. Для этого готовится необходимая методологическая база, меры поддержки в ней дифференцированы в зависимости от категории и уровня конкурентоспособности бизнеса.

Одним из инструментов роста послужит вводимое специальное соглашение для наиболее конкурентоспособного МСБ, которому будет оказана сервисная поддержка и подобран необходимый набор господдержки. Уже ведется работа по формированию цифрового Реестра мер господдержки, их стандартизации и предоставлению по принципу «одного окна».

На основе выработанных подходов при содействии НПП «Атамекен» будут приняты поправки в законодательство, ориентированные на стимулирование МСБ к росту, в том числе внедрение пакетных решений. Также ведется работа по созданию «единого окна» – личного кабинета предпринимателя на базе E-gov Business с возможностью автоматизации процедур получения мер господдержки.

Для снижения давления контролирующих органов на бизнес будет введен запрет на регламентацию проверок бизнеса отраслевыми законами.

Все эти меры позволят обеспечить формирование конкурентоспособного малого и сильного среднего бизнеса, деятельность которых будет способствовать росту национальной экономики.