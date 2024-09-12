Условия для ведения бизнеса улучшатся
3
Нурлан Байбазаров, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК
Исходя из задач, поставленных Главой государства в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», Министерство национальной экономики продолжит работу по четырем направлениям экономического блока: повышение эффективности бюджетной политики, совершенствование налогового законодательства, усиление инвестиционной привлекательности и развитие предпринимательства.