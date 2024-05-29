Условия грузовых перевозок в странах ОТГ упрощаются

Ожидается, что соглашение создаст предпосылки для увеличения объемов транзитных перевозок груза через Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил министр транспорта Марат Карабаев, cоглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами – членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Участниками ОТГ являются 5 стран, при этом Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан ратифицировали соглашение, Казахстан и Турция проводят работу по его ратификации.

Министр отметил, что по итогам 2023 года объемы перевозок грузов между Казахстаном и государствами-участниками ОТГ составили порядка 40 млн тонн грузов, что на 15% больше показателя 2022 года.

«Принятие соглашение создает предпосылки для дальнейшего увеличения объемов транзитных перевозок грузов через Казахстан, что положительно повлияет на развитие транспортно-транзитного потенциала страны», - добавил глава Минтранспорта.

Марат Карабаев также сообщил, что в целях реализации норм соглашения будет создан Совместный комитет по развитию перевозок между странами ОТГ.