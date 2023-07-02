Услугу конструктора автономеров внедряют в Казахстане

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В Казахстане обсуждается вопрос внедрения услуги конструктора госномеров. Об этом в Telegram сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По его словам, Министерством цифрового развития совместно с МВД проделана большая работа в части внедрения услуги по продаже номеров повышенного спроса. Сейчас казахстанцы могут заказать такие госномера через портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile.

"Я знаю, что сейчас происходит, и до меня доходит информация, что через какие-то каналы можно заказать зеркальный номер. Поэтому мы прорабатываем вопрос внедрения услуги конструктора госномеров. С такой функцией клиент может сам выбрать себе любые буквенные знаки номера. К примеру, первые три буквы своего имени. На данную услугу у нас имеется большой спрос.

Сегодня, чтобы реализовать такую услугу, нам нужно законодательно утвердить увеличение перечня номеров повышенного спроса. В этом мы надеемся получить поддержку от Парламента. В свою очередь, за счет продажи таких номеров мы принесли бы дополнительные поступления средств в бюджет", - написал Багдат Мусин.