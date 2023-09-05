Услышать голос народа

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Ляззат Калтаева, депутат Сената Парламента РК

В новом Послании Президента я выделила бы три стратегически важных момента.

Первый касается недр земли. Так как я дочь гео­логов, то в нашей семье постоянно поднимался этот вопрос. Отец до конца жизни переживал и сокрушался, что геология как отрасль погибает, государственного контроля над использованием недр, так же как и проведения новых геологических разведок, нет.

И вот наконец-то во время состоявшегося 1 сентября совместного заседания обеих палат Парламента с участием Президента Казахстана, членов Правительства и заинтересованных ведомств я услышала от Главы государства, что геология как отрасль будет возрождаться, будут поставлены четкие показатели при разведке недр и, самое главное, этот вопрос будет подконтролен государству.

Второй момент касался водных ресурсов. Сейчас я много езжу по регионам и встречаюсь с разными людьми, получаю письма и обращения, в том числе и по вопросам обеспечения населения водой. Обеспокоенные казахстанцы говорят, что воды у них не хватает даже для элементарных бытовых нужд.

Так как сегодня этот вопрос встал очень остро перед страной, то я рада была услышать, что он не просто находится под контролем государства, но и будет создано специальное министерство, так как водная проблема является стратегически важной в наше сложное в геополитическом плане время.

И третий момент, который мне важно было услышать, – это вопрос референдума относительно строительства АЭС в Казахстане. На прошлой неделе я встречалась в Алматы с представителями гражданского общества, где услышала две точки зрения. Да, нам нужна энергетическая независимость, и решить эту проблему, как считают одни эксперты, возможно только строительством АЭС, а другие говорят, что это чревато экологической катастрофой. Поэтому, считает гражданское общество Алматы, нужно услышать и голос народа.

Президент Касым-Жомарт Токаев поставил точку в этом вопросе: в своем Послании он сказал, что референдуму быть. Надо только определить сроки, а до этого нужно провести качественную, научно обоснованную информационную работу – где и кем АЭС будет построена, как будет обеспечиваться безопасность и так далее.

#геология #АЭС #Послание Президента #водная отрасль

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