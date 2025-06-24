Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участие нашей страны в данной конвенции позволит казахстанским правоохранительным органам получать доказательства по уголовным делам, возвращать в страну выведенные за рубеж активы, добытые незаконным путем, повысить эффективность взаимодействия с 46 европейскими государствами в области борьбы с преступностью и обеспечения меж­дународной безопасности. Это соответствует проводимой в стране политике по укреплению законнос­ти через развитие международного сотрудничества в рамках концепции «Закон и Порядок».

Кроме того, присоединение к этому многостороннему международному документу избавит Казахстан от необходимости заключать двусторонние договоры в сфере противодействия преступности с каждой европейской страной по отдельности. Данный шаг демонстрирует твердую позицию Казахстана в вопросах верховенства закона, международной ответственности и открытости, что особенно важно для укрепления доверия со стороны иностранных партнеров и институтов.

Напомним, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам – это международный договор, заключенный в рамках Совета Европы, который устанавливает правила оказания взаимной правовой помощи между странами-участницами в облас­ти уголовного судопроизводства. Конвенция предусматривает широкий спектр мер правовой помощи, включая сбор доказательств, допрос свидетелей, передачу материалов дела и другие действия, необходимые для расследования и судебного разбирательства уголовных дел.

Необходимо отметить, что на протяжении более 20 лет Казахстан предпринимал шаги для присоединения к указанной конвенции, однако предыдущие заявки постоянно отклонялись из-за возражений отдельных стран Совета Европы. Получение такого приглашения свидетельствует о доверии со стороны европейского сообщества к уголовно-правовой системе Казахстана, верховенства в нем права, соблюдения прав и свобод человека и является результатом многолетней кропотливой работы казахстанских прокуроров и дипломатов, сообщила пресс-служба ГП РК.