Успеха без развития не бывает

Уже больше 20 лет сельчанин трудится в аграрном секторе и ничуть не сомневается в правильности своего выбора. Деятельность возглавляемого им крестьянского хозяйства «Кабыл-Нур» и его личный вклад в развитие агропромышленного комплекса района неоднократно отмечались благодарственными письмами и почетными грамотами от районного и областного руководства.

По словам Каната Медеуова, навыки по уходу за животными у него проявились с детства, когда приходилось помогать родителям по хозяйству.

– В основном у нас были коровы и овцы. Помнится, было хлопотно, зато очень интересно. Глядя на то, как увлеченно ухаживали за домашним скотом родители, невольно и сам начинал проникаться общими семейными заботами, – вспоминает сельчанин.

После окончания средней школы Канат стал учиться ветеринарному делу. Профессиональную деятельность начал в колхозе им. Кирова, где всю жизнь токарем проработал его отец. В новом коллективе молодого специалиста быстро признали своим. Коллеги уважали его за вдумчивость, основательный и ответственный подход к делу. И надо сказать, что профессия, связанная с животными, стала основанием для того, чтобы впоследствии самостоятельно заняться фермерством, причем в довольно молодом возрасте.

Свое собственное дело Канату довелось открыть в 26 лет. В его распоряжении оказались сельские угодья площадью 2 200 га. И, следуя народной мудрости о том, что земля кормит, молодой ветеринар начал с земледелия. Он стал выращивать зерновые и кормовые культуры, которые оказались беспроигрышным вариантом.

Но опыт и навыки по уходу за животными временами давали о себе знать. В результате спустя несколько лет Канат Медеуов, наконец, решил заняться племенным животноводством, но и от земледелия отказываться не стал. Ведь к тому моменту у него уже были определенные достижения и на полях.

Свой выбор глава крестьянского хозяйства остановил на разведении высокопродуктивного племенного поголовья казахских курдючных грубошерстных пород овец, а также откорме крупного рогатого скота.

В 2020 году по государственной программе «Сыбаға», как и планировал, фермер приобрел 350 овец маточного поголовья казахской курдючной грубошерст­ной породы. Сегодня в отаре хозяйства насчитывается уже около 1 500 особей. Благодаря увеличению численности овцепоголовья появилась возможность повысить показатели производства шерсти.

– Чтобы не стоять на месте, необходимо развиваться. Вот и наше хозяйство не сворачивает с взятого курса: сеем, увеличиваем поголовье, работаем на перспективу, – говорит глава хозяйства «Кабыл-Нур».

В настоящее время помимо разведения овец и коров здесь решили заняться еще и коневодством. Хорошо поставлено мясное производство. Молоко идет на кумыс. Как положено, в хозяйстве соблюдаются все противоэпизоотические мероприятия, ведь у руля здесь стоит ветеринар. По­этому животные своевременно получают нужные вакцины и соответствующее, в случае необходимости, лечение.

– Бывают, конечно, и проблемные моменты, – признается Канат Медеуов. – Так, весной засеяли 500 гектаров зерновыми и кормовыми культурами, также дополнительно взяли в аренду землю... На­деялись на богатый урожай. Засушливое лето нарушило планы главы хозяйства: среднюю урожайность получили на уровне пяти центнеров с гектара.

Не лучшим образом обстоят дела и с заготовкой кормов. Сейчас фермер переживает не только за зимовку скота, но и думает о весне – если не будет субсидий, то посевная может затянуться…

У предпринимателя есть цель – идти только вперед и развиваться. Ради нее изыскиваются все возможности. Если в начале пути, в 1997 году, когда Канат Медеуов только открывал свое дело, практически не имелось техники, нормальных помещений для содержания скота, оборудования, то сейчас все иначе. Ежегодно увеличивается поголовье, ведется строительство новых животноводческих помещений, расширяются посевные площади, обновляется машинно-тракторный парк. К примеру, по лизинговой программе через АО «КазАгроФинанс» хозяйство приобрело два трактора и комбайн.

– В перспективе хотелось бы увеличить поголовье овец, – делится планами фермер. – Человек должен стремиться к развитию, равняться на лучших и успешных. Наше хозяйство находится в селе, где издревле занимались скотоводством: у нас есть кому работать, здесь хорошие специалисты, у которых имеется соответствующий опыт. Так что, уверен, все у нас еще впереди!

По мнению Каната Медеуова, чтобы эффективней работать с землей, необходимо постигать агрономическую науку, чем он и занимается. Фермер регулярно советуется с более опытными хозяйственниками, агрономами, изучает специализированную литературу, знакомится с наработками отечественных и зарубежных животноводов.

Сегодня крестьянское хозяйство «Кабыл-Нур» является семейным бизнесом. Сын Абай пошел по стопам отца и стал ветеринаром. Правда, сейчас больше внимания уделяет механизации и полеводству. Вдвоем отец и сын Медеуовы начинают рабочий день с раннего утра, и до позднего вечера они плотно заняты.

По их признанию, работы в агроформировании много. Сельскохозяйственное производство не регламентируется рабочим днем или каким-то определенным временем, ведь поле и животные ждать не могут. В связи с этим обычно для хлеборобов и животноводов нет ни выходных, ни праздников. Но работа – в радость, когда видишь воочию результаты своего труда.