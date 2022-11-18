Успешный дебют

В этом году впервые Казахстан был представлен на Всемирных играх по роллер-спорту,

которые проходили в аргентинском Буэнос-Айресе.

Наш спортсмен Анвар Акылбеков вошел в элитную «восьмерку» сильнейших сразу в двух дисциплинах.

Официальное название соревнований – World Skate Games (WSG). Они проходят один раз в два года и являются самыми высоко­уровневыми мировыми состязаниями среди представителей роллер-спорта. По сути, для роллеров WSG – чемпионат мира, определяю­щий самого лучшего спортсмена планеты во всех дисциплинах этого вида спорта. А в роллер-спорте их немало. Данный вид состязаний делится на группы по виду используемых спортсменами роликовых коньков и включает более десятка подвидов.

Нынешний World Skate Games проходил уже в третий раз. Первые Игры состоялись в 2017 году в китайском Нанкине, вторые – в 2019-м в испанской Барселоне.

Технический вид катания на роликовых коньках «фристайл» включает в себя такие дисциплины, как фристайл слалом (классические выступления и баттл), скоростной слалом, слайды. Анвар Акылбеков как раз занял седьмое место в дисциплине «баттл» и шестое место в дисциплине «слайды».

Фристайл баттл представляет собой сравнительное выступление спортсменов, которые поочередно, в произвольной форме исполняют технико-артистические элементы и трюки. Фристайл слайды – различные виды торможения на роликовых коньках, при которых колеса скользящей ноги спортсмена движутся перпендикулярно направлению движения. В слайдах оценивается уровень сложности трюка и длина тормозного пути.

Стоит отметить, что все цели, поставленные перед выступлением на мировом первенстве, оправдались, а результаты даже превзошли ожидания.

– Впечатления от соревнований исключительно положительные. Это были мои первые мировые соревнования в роллер-спорте и при этом сразу престижные и крупномасштабные, – поделился Анвар Акылбеков.

По его словам, подготовка к аргентинским состязаниям проходила в Алматы. В теплое время года увлеченные роликами проводят тренировки на свежем воздухе возле площади «Астана». А с первыми холодными осенними дождями перебираются в закрытые залы. Безусловно, комфортнее и даже эффективнее проводить уличные тренировки. Собственно, по причине продолжительного периода тренировок при благоприятных погодных условиях крупнейший город республики на сегодняшний день является основным центром развития роллер-спорта в стране.

Анвар Акылбеков усиленно работает не только над совершенствованием своего мастерства, но и тренирует детей, являясь основателем алматинской роликовой школы. В свое время он активно занимался горнолыжным спортом, а тренер по горным лыжам Рустам Сабитов поставил его еще и на ролики. Ролики играют большую роль в жизни Анвара. Спортсмен-тренер с большим энтузиазмом участвует в различных мастер-классах с мировыми профессионалами в этом виде спорта.

Мы уже писали о том, что осенью 2021 года у представителей роллер-сообщества ­Алматы родилась идея создания городской федерации роллер-спорта, и в мае 2022-го она была успешно реализована. К работе федерации присоединились не только роллер-тренеры, но и конькобежцы, горнолыжники, спидскейтеры. Ее директором стал Ермек Акылбеков, бывший спортсмен и тренер по конькобежному спорту.

Несмотря на то, что роллер-спорт активно развивается во всем мире, становится все более популярным в Европе, Азии и Америке, международная федерация роллер-спорта пока не смогла добиться права включения данного вида спорта в олимпийскую семью. Вот и в нашей стране роллер-спорт как неолимпийский вид спорта сталкивается с проблемами финансирования на уровне государства. Республиканская федерация скейтбординга, от которой выступают и отечественные роллеры, курирует только скейтборд. В связи с этим поездку на World Skate Games Анвар Акылбеков осуществил за свой счет.

– Я очень надеюсь, что со следующего года мы сможем развивать ролики в республиканском масштабе, так как в программе Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу будут дебютировать дисциплины роллер-спорта, – заключил Анвар Акылбеков.