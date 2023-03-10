Установлена причина смерти судьи в Уральске

Названа причина смерти судьи Уральского городского суда Нурлана Губашева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «МОЙ ГОРОД».
Напомним, утром 10 марта следственный судья Уральского городского суда Нурлан Губашев скончался на рабочем месте.
В пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда сообщили, что причиной смерти стала расслаивающая аневризма дуги восходящей части аорты, с последующим разрывом. Произошла тампонада сердца (скопление большого количества жидкости между листками перикарда – прим. ред.).
«Западно-Казахстанский областной суд и коллектив администратора судов по ЗКО выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Губашева Нурлана Ербулатовича в связи с его скоропостижной смертью. Он был примером преданности профессии, прекрасным и светлым человеком», – говорится в сообщении суда.
Нурлан Губашев родился в 1968 году в Уральской области.
В 1993 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел РК по специальности «Правоведение» и более 25 лет работал на разных должностях в органах внутренних дел.
Трудовую деятельность в судебной системе начал в 2016 году с должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО.
С 2018 года был председателем специализированного следственного суда Уральска.