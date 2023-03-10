Установлена причина смерти судьи в Уральске

Названа причина смерти судьи Уральского городского суда Нурлана Губашева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «МОЙ ГОРОД» .

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Напомним, утром 10 марта следственный судья Уральского городского суда Нурлан Губашев скончался на рабочем месте.

В пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда сообщили, что причиной смерти стала расслаивающая аневризма дуги восходящей части аорты, с последующим разрывом. Произошла тампонада сердца (скопление большого количества жидкости между листками перикарда – прим. ред.).

«Западно-Казахстанский областной суд и коллектив администратора судов по ЗКО выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Губашева Нурлана Ербулатовича в связи с его скоропостижной смертью. Он был примером преданности профессии, прекрасным и светлым человеком», – говорится в сообщении суда.

Нурлан Губашев родился в 1968 году в Уральской области.

В 1993 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел РК по специальности «Правоведение» и более 25 лет работал на разных должностях в органах внутренних дел.

Трудовую деятельность в судебной системе начал в 2016 году с должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО.

С 2018 года был председателем специализированного следственного суда Уральска.