Декларация о суверенитете стала для Казахстана стратегией мирного перехода к независимости

25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете – документ, ставший поворотным моментом в истории страны. Он не только зафиксировал стремление к самостоятельности государства, но и определил политико-правовой, экономический и культурный векторы развития Казахстана.

Свидетели тех исторических событий называют это время переломным – в конце 1980-х глубокие трансформации в общественном сознании были уже неизбежны. Усиление национального самосознания, экономический кризис, политическая нестабильность и рост протестных настроений в союзных республиках создали предпосылки для переосмысления отношений с центром. Каж­дая страна искала собственный путь в этих сложных условиях, ориентируясь на возможности экономической и социально-политической системы.

Лейтмотивом начавшегося поиска можно назвать хрестоматийную фразу главы Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». При этом каждый гражданин разваливающегося Советского Союза представлял себе новую свободную жизнь по-своему, но мало кто понимал, как будет устроена государственная жизнь в ближайшем будущем. Ощущение растерянности, но вместе с тем и предчувствие свободы – так описывают свои эмоции свидетели тех дней.

Поэтому, когда общественности был представлен проект Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР, это стало своевременным и необходимым ответом на вызовы времени – мирным, правовым и стратегическим.

– В тот осенний день 1990 года, кажется, сама история вошла в зал Верховного Совета. Воздух был наполнен не просто ожиданием, ощущалось дыхание грядущей эпохи, – вспоминает доктор юридических наук, главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Марат Жумагулов. – Советское государство, некогда казавшееся монолитом, трещало по швам, и принятая 25 октября Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР стала тем самым решительным, но взвешенным шагом, который превратил политические ожидания в правовую реальность. Это был не просто жест воли, а юридический акт, открывший новую страницу нашей государственности.

Декларация о государственном суверенитете впервые зафиксировала право республики на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, на нацио­нальную собственность и верховенство народной власти.

– В то время как другие респуб­лики избирали путь резкого разрыва, Казахстан продемонстрировал удивительную политическую зрелость. Наш путь к независимости был эволюционным: не разрушающим, а преобразующим существующие структуры. Декларация не выступала в качестве политического лозунга. Это был документ, заложивший прочную систему координат нового государства. Его лаконичные, но концептуально насыщенные статьи определили принципы, которые и сегодня составляют основу нашего конституционного строя, – говорит эксперт.

Благодаря взвешенности этого документа наша страна сумела последовательно пройти все этапы построения новой государственности: всенародные выборы Президента, Конституционный закон о независимости, а затем и своя Конституция... Это, как отмечает Марат Жумагулов, – продуманная стратегия мирного перехода, которая помогла сохранить социальный баланс и избежать дестабилизации, доказав, что подлинная сила заключается в верховенстве права, а не в революции.

Одним словом, декларация обеспечила суверенитет народа, что легло в основу модели сильного и легитимного президентского правления.

– Это положило конец эпохе безраздельного диктата союзного центра, – говорит Марат Жумагулов. – Кроме того, ключевой пункт декларации закрепил, что земля, недра, воды и природные ресурсы являются исключительной собственностью народа Казахстана. Так был оформлен экономический суверенитет – краеугольный камень национальной безопаснос­ти. Возможность иметь герб, флаг и гимн означала признание нашей культурной и полити­ческой ­субъектности, становление зримого образа независимой нации. Республика получила право самостоятельно определять внешнеэкономическую политику, что открыло дорогу для будущего полноценного членства Казах­стана в мировом сообществе, сигналом, что наша страна готова к самостоятельному пути, к ответственности за свои решения и к конструктивному диалогу.

После принятия декларации началось активное переосмысление роли союзных структур и формирование национальной идеологии.

– Стоит отметить, что принятие декларации не осталось событием для узкого политического круга. Документ вызвал глубочайший общественный резонанс. Газеты того времени, включая «Казахстанскую правду», фиксировали настроения людей, полные надежды и стремления самим вершить судьбу. В письмах в редакции граждане писали: «Казахстан наконец получил шанс не быть периферией». Это было пробуждение национального самосознания и гражданской ответственности, – комментирует эксперт.

Таким образом, в условиях постсоветской неопределенности этот документ стал интеллектуаль­ной опорой для выстраивания новой казахстанской идентичности – не через отрицание прошлого, а через переосмысление и институциональное взросление.

Положения декларации остаются актуальны и сегодня – в контексте цифрового суверенитета, устойчивого развития, национальной безопасности и внешнеполитической автономии. Спустя 35 лет она воспринимается не просто как исторический документ, а как символ зрелости политической мысли, глубокого понимания, что устойчивое развитие начинается с осознанности выбора.

– Прошедшие десятилетия доказали: положения декларации не только не устарели, но и обрели новую силу. Ее основополагающие идеи – верховенство права, экономическая самостоятельность, межэтническое согласие – легли в основу доктринальных принципов современного ­Казахстана. Как подчеркивает Президент ­Касым-Жомарт Токаев: «Декларация о государственном суверенитете стала важнейшей вехой на пути обретения независимости. Сегодня ее идеи находят продолжение в нашей политике укрепления справедливости, верховенства права и национальной безопасности», – отмечает Марат Жумагулов.

Таким образом, 25 октября 1990 года – это не просто дата в календаре, отмечает эксперт. Это момент, когда на полити­ческой карте мира зажглась новая звез­да – суверенный Казахстан.

– Для новых поколений она остается символом ответственнос­ти и исторической преемственности. Ее непреходящий смысл заключается в том, что каждый гражданин почувствовал себя сопричастным к рождению своего государства. Именно это делает декларацию живой, дышащей частью нашей идентичности и залогом устойчивого развития, – считает Марат Жумагулов.

