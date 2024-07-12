Устюртскому природному заповеднику исполнилось 40 лет

За годы своего функционирования заповедник стал не только убежищем для множества видов животных и растений, но и важным центром экологического образования и туризма

Фото: facebook.com/dildakhmet

12 июля 2024 года исполняется 40 лет Устюртскому государственному природному заповеднику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Заповедник площадью 223 342 га расположен в Каракиянском районе Мангистауской области. Создан в 1984 году для охраны пустынных ландшафтов на плато Устюрт, в том числе ряда редких видов фауны и флоры. На его территории встречается около 263 видов растений. Из фауны здесь обитают: жаба зелёная, фламинго, степной орел, джейран, леопард, барханный кот, медоед и др.

«Этот юбилей напоминает о нашем общем стремлении к сохранению природы и его устойчивому развитию», - отмечают в комитете лесного хозяйства и животного мира.

За годы своего функционирования заповедник стал не только убежищем для множества видов животных и растений, но и важным центром экологического образования и туризма, добавили в ведомстве.