Утилизировать, перерабатывать и использовать повторно

Проблема острая

Ежегодно в республике обра­зуется более 4,5 млн тонн бытовых отходов, при этом уровень их переработки в 2024-м составил около 26%, что ниже запланированных 30%. Плановые показатели не дос­тигнуты в семи регионах. В числе самых отстающих Мангистауская, Северо-Казахстанская области, область Улытау, города Алматы и Шымкент. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Одна из проблем – низкая экономичес­кая привлекательность соответствующих проектов.

– С момента принятия в 2021 году нового Экологического кодекса необходимо было пересмотреть и утвердить тарифы на ТБО. Сегодня из 211 районов и городов страны они пересмот­рены в 155. При этом тарифы на ТБО зачастую не покрывают реальных затрат спецпредприятий, – проинформировал спикер.

Для решения данной проблемы министерство предложило внедрить механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). В его рамках планируется утвердить предельный, экономически обоснованный тариф на ТБО, а также определить компетенцию по его установлению на уровне акиматов. Разницу между текущим и предлагаемым тарифами планируется покрывать за счет утилизационных сборов.

Для системного решения воп­роса министерством разработаны поправки в кодекс в части периодичности пересмотра тарифа на ТБО не реже одного раза в три года. С прошлого года возобновлена программа выплат спецпредприятиям по управлению отходами ЕсoQolday. На 2025 год предусмотрены 9,2 млрд тенге.

Как пояснил Ерлан Нысанбаев, эти выплаты направлены на стимулирование раздельного сбора и переработку отходов с получением готовой продукции. К примеру, за тонну собранных и переработанных полимерных отходов сумма выплат в этом году составляет более 71 тыс. тенге.

В дополнение к этому в рамках исполнения поручения Главы государства по строительству в крупных городах мусороперерабатывающих заводов утвержден механизм льготного финансирования за счет утилизационных сборов. Он включает в себя займы под 3% годовых сроком до 15 лет с каникулами по выплатам до двух лет. На сегодняшний день 67 проек­тов на сумму около 317 млрд тенге, представленные акиматами, уже одобрены Министерством экологии и природных ресурсов.

Эксперт также отметил: проведенный ведомством анализ показал, что в регионах имеется значительный потенциал для увеличения мощностей по переработке ТБО. К примеру, по переработке порядка 450 тыс. тонн пластика в год. Так, в Восточно-Казахстанской области и областях Улытау и Жетысу отсутствуют действующие предприятия и не заявлены проекты по переработке этого сырья.

С учетом действующих мощностей по переработке стекла в Алматинской, Жамбылской областях, Алматы и Шымкенте и при реализации заявленных крупных проектов в Актобе и Кызылорде акиматам остальных регионов необходимо проработать вопрос поставки вторсырья на эти объекты.

Есть спрос на новые технологии

В свою очередь министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о ситуации в сфере управления промышленными отходами. Он отметил, что в Казахстане зарегистрировано 1 747 объектов техногенно-минеральных образований (ТМО) общей массой 55 млрд тонн. Основные объемы ТМО находятся в Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областях. Уровень переработки ТМО в Казахстане составляет около 11%, в то время как в развитых странах он достигает 70–80%. При этом используются отработанные месторождения и «хвосты» обогащения при добыче меди, золота, железа и других металлов.

В Казахстане в стадии реализации находятся 25 проектов по вторичной переработке промышленных отходов на 330 млрд тенге. Глава МПС отметил, что в нынешнем году планируется запустить семь новых проектов на 110 млрд тенге. Все они, по словам министра, станут основой для устойчивого управления отходами, улучшения экологии и повышения экономической эффективности отрасли.

Докладчик отметил, что для решения проблем с накопленными техногенно-минеральными образованиями близ населенных пунктов прорабатывается вопрос внесения изменений в законодательство, которые позволят вывозить и перерабатывать ТМО за пределами населенных пунктов.

– Это особенно важно для моногородов, где ТМО создают экологические проблемы. Кроме того, министерством будет проработан вопрос введения специальной упрощенной лицензии для переработки ТМО. Предлагаемые меры позволят улучшить экологическую ситуацию, а также вовлечь в производство новые источники сырья, – добавил

Ерсайын Нагаспаев.

В республике накоплен значительный объем золошлаковых отходов, однако уровень их переработки остается низким. В 2024 году компаниями, занимающимися зольной переработкой, было переработано всего 69,2 тыс. тонн золы.

– Основным направлением подобной переработки является производство цемента и бетона. В Казахстане состав золы не соответствует требованиям промышленности. Отечественные ТЭЦ и ГРЭС работают в основном на бурых и каменных углях с высоким содержанием несгораемых примесей. В золошлаковых отходах присутствуют сернистые соединения и тяжелые металлы (ртуть, свинец, мышьяк), что снижает ценность применения такой золы в строительстве. В этой связи требуются ее дополнительная очистка и переработка, что увеличивает себестоимость конечного продукта, – проинформировал министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Помимо этого, по словам спикера, в стране мало предприятий, занимающихся переработкой золы, нет госпрограмм, экономических стимулов, которые бы поощряли такую работу. Отсутствуют системы сбора и логистики для эффективного использования золошлаков.

При этом эксперт подчеркнул, что сухое золоудаление требует вложений в модернизацию и эффективного потребителя, готового перерабатывать большие объемы золы. Однако без спроса со стороны промышленности внед­рение таких технологий остается нерентабельным.

К циклической экономике

Премьер-министр Олжас Бектенов, подытоживая обсуждение вопроса, подчеркнул важность обращения с отходами, поскольку они оказывают влияние на экологическую ситуацию, здоровье и качество жизни населения.

– Для развития системы управления отходами в Казах­стане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов. Однако их осуществление находится на крайне низком уровне. На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансированы только шесть на сумму четыре миллиар­да тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов. Нужна планомерная работа по реализации проектов, модернизации оборудования, внедрению новых технологий, – отметил руководитель Правительства.

Не находят своего решения вопросы переработки промышленных отходов. Ежегодно отечественные предприятия складируют около 1 млрд тонн таких отходов, однако на переработку идут лишь 11% от общего их объе­ма. Вместе с тем отвалы на месторождениях содержат примеси драгоценных и редких металлов, и для их извлечения необходимо применять новые эффективные технологии. Постоянно растут зольные отвалы на площадках энергетических предприятий.

– Для эффективного управления всеми отходами нужно выстроить четкую систему и оцифровать ее. При правильном подходе отвалы должны утилизироваться, перерабатываться и использоваться повторно. Такие проекты у нас уже имеются. Отечественными горнорудными компаниями начата переработка отходов и производство порядка 30 видов продукции. Это строительные материалы, удобрения и многое другое, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В связи с этим на заседании Правительства Премьер-министр дал поручение Министерству экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными госорганами до 1 сентября текущего года разработать Концепцию управления всеми видами отходов, нацеленную на централизацию процессов, вовлечение всех заинтересованных сторон и построение модели циклической экономики.