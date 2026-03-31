Утвержден Комплексный план по сохранению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов

Правительство Республики Казахстан утвердило Комплексный план по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО на 2026–2028 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

План предусматривает конкретные меры по сохранению памятников истории и культуры, поддержке нематериального наследия, подготовке специалистов и расширению участия Казахстана в международных программах и инициативах в этой сфере. В числе основных задач — повышение качества охраны объектов всемирного наследия, продвижение культурных ценностей Казахстана в международной повестке, развитие экспертной и образовательной базы, а также более активное вовлечение общества в работу по сохранению наследия.

О том, какие объекты уже включены в списки ЮНЕСКО и какие номинации направлены от Казахстана, рассказала директор Национальной академической библиотеки РК Күміс Сеитова. По ее словам, на сегодняшний день Казахстан представлен в международном реестре ЮНЕСКО «Память мира» четырьмя объектами документального наследия. В их числе материалы, связанные с Ходжой Ахмедом Яссауи, международным антиядерным движением «Невада – Семипалатинск», документальное наследие, посвященное Аральскому морю, а также «Хандар шежіресі», включенный в список в прошлом году. В настоящее время Казахстан направил новые номинации в международный реестр. Среди них - документальное наследие, связанное с произведениями Абая Кунанбаева, а также материалы по первой казахской опере «Кыз Жибек». Кроме того, Казахстан участвует и в региональном реестре ЮНЕСКО для стран Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В региональный список направлены два документа - рунические надписи на Иссыкской чаше, найденной в кургане Иссык, а также документы, связанные с произведениями Мәшһүр Жүсіп. Также в 2025 году Национальный комитет впервые разработал и утвердил Национальный список документального наследия «Память мира».

«На сегодня в него вошли 79 объектов. В дальнейшем список планируется расширить до 500, поскольку в Казахстане насчитывается порядка 6 тысяч объектов документального наследия, которые достойны быть в этом списке», - отметила Күміс Сеитова.

По ее словам, в дальнейшем новые номинации в ЮНЕСКО будут выдвигаться именно из Национального списка. При этом, согласно правилам организации, каждая страна может подавать на включение в международный и региональный реестры по одному объекту раз в два года. Результаты рассмотрения заявок в региональный список ожидаются в первом полугодии 2026 года, а заявки в международный реестр будут рассмотрены в следующем году. 

