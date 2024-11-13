Увеличить объем подачи питьевой воды в Актау обещают до конца ноября Водное хозяйство 13 ноября 2024 г. 1:00 9 Ирина Логвинова, Мангистауская область В городском акимате рассказали о мерах, предпринимаемых по улучшению ситуации с обеспечением граждан качественной питьевой водой. фото УВП Мангистауской области Чиновники уверяют, что уже к концу нынешнего месяца горожане заметят изменения к лучшему: завод «Каспий» наконец подключит одну из трех новых опреснительных установок. Модернизация предприятия ведется уже три года. По разным причинам сроки увеличения его производственной мощности все время откладывались. Изначальный план – вывести завод на 40 тыс. кубометров опресненной воды в сутки – до сих пор не достигнут. В пресс-службе акимата Актау сообщают, что подрядной организацией, ответственной за эти работы, является компания «Каспиан Конструкторс Траст». Ее руководители признают задержку и сбои в запуске установки, но заверяют: до конца ноября завод станет производить на 10 тыс. кубометров пресной воды больше. – В соответствии с технологией после запуска установок подготовка воды займет около десяти дней, включая работы по ее обеззараживанию. В соответствии с утвержденным планом 20 ноября город получит первые 5 000 кубометров воды, а до конца месяца завод планирует произвести дополнительно еще 10 тысяч кубометров, – сообщил директор ТОО «Опреснительный завод «Каспий» Серик Гусман. Кроме того, в Актау продолжается строительство водовода протяженностью 47 км от месторождения Куйылыс до опреснительного завода «Каспий». Подрядная компания – ТОО «Алъянс ЛТД». В строительных работах задействованы 15 единиц спецтехники и 32 сотрудника. Данный проект также будет способствовать урегулированию вопроса нехватки питьевой воды в городе. – Водовод до опреснительного завода будет иметь трубу диаметром 900 миллиметров. После завершения работ по монтажу трубы будем запускать в нее воду для заполнения, – сообщил руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Анвар Туляков. Также дополнительно 5 тыс. кубометров питьевой воды ежесуточно вот уже год производит новый опреснительный завод «Актау», расположенный в поселке Акшукур. Он был построен в 2020 году на частные инвестиции и введен в эксплуатацию в марте 2023-го. – Питьевая вода, произведенная заводом, подается через ЦУВС-4 в верхние микрорайоны города, – рассказал главный специалист отдела развития водоснабжения и водоотведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Жусуп Мухамед. Раньше часть питьевой воды от ЦУВС-4 и завода «Актау» также забирали на обеспечение поселков Акшукур и Саин Шапагатов, что, безусловно, отражалось на объеме и качестве ее подачи. Этим летом, по словам чиновников, в поселке Саин Шапагатов запущена опреснительная установка мощностью 4 тыс. кубометров в сутки, объемов которой достаточно для обеспечения водой двух населенных пунктов. Это позволило направить объем высвободившейся воды в Актау. #Актау #питьевая вода #водоснабжение