Увеличить объем подачи питьевой воды в Актау обещают до конца ноября

Чиновники уверяют, что уже к концу нынешнего месяца горожане заметят изменения к лучшему: завод «Каспий» наконец подключит одну из трех новых опреснительных установок.

Модернизация предприятия ведется уже три года. По разным причинам сроки увеличения его производственной мощности все время откладывались. Изначальный план – вывести завод на 40 тыс. кубометров опресненной воды в сутки – до сих пор не достигнут. В пресс-службе акимата Актау сообщают, что подрядной организацией, ответственной за эти работы, является компания «Каспиан Конструкторс Траст». Ее руководители признают задерж­ку и сбои в запуске установки, но заверяют: до конца ноября завод станет производить на 10 тыс. кубометров пресной воды больше.

– В соответствии с технологией после запуска установок подготовка воды займет около десяти дней, включая работы по ее обеззараживанию. В соответствии с утвержденным планом 20 ноября город получит первые 5 000 кубометров воды, а до конца месяца завод планирует произвести дополнительно еще 10 тысяч кубометров, – сообщил директор ТОО «Опреснительный завод «Каспий» Серик Гусман.

Кроме того, в Актау продолжается строительство водовода протяженностью 47 км от месторождения Куйылыс до опрес­нительного завода «Каспий». Подрядная компания – ТОО «Алъянс ЛТД». В строительных работах задействованы 15 единиц спецтехники и 32 сотрудника. Данный проект также будет способствовать урегулированию вопроса нехватки питьевой воды в городе.

– Водовод до опреснительного завода будет иметь трубу диамет­ром 900 миллиметров. После завершения работ по монтажу трубы будем запускать в нее воду для заполнения, – сообщил руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистау­ской области Анвар Туляков.

Также дополнительно 5 тыс. кубометров питьевой воды ежесуточно вот уже год производит новый опреснительный завод «Актау», расположенный в поселке Акшукур. Он был построен в 2020 году на частные инвестиции и введен в эксплуатацию в марте 2023-го.

– Питьевая вода, произведенная заводом, подается через ЦУВС-4 в верхние микрорайоны города, – рассказал главный специалист отдела развития водоснабжения и водоотведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Жусуп Мухамед.

Раньше часть питьевой воды от ЦУВС-4 и завода «Актау» также забирали на обеспечение поселков Акшукур и Саин Шапагатов, что, безусловно, отражалось на объеме и качестве ее подачи. Этим летом, по словам чиновников, в поселке Саин Шапагатов запущена опреснительная установка мощностью 4 тыс. кубометров в сутки, объемов которой достаточно для обеспечения водой двух населенных пунктов. Это позволило направить объем высвободившейся воды в Актау.