Увеличить объем подачи питьевой воды в Актау обещают до конца ноября

Водное хозяйство
9
Ирина Логвинова, Мангистауская область

В городском акимате рассказали о мерах, предпринимаемых по улучшению ситуации с обеспечением граждан качественной питьевой водой.

фото УВП Мангистауской области

Чиновники уверяют, что уже к концу нынешнего месяца горожане заметят изменения к лучшему: завод «Каспий» наконец подключит одну из трех новых опреснительных установок.

Модернизация предприятия ведется уже три года. По разным причинам сроки увеличения его производственной мощности все время откладывались. Изначальный план – вывести завод на 40 тыс. кубометров опресненной воды в сутки – до сих пор не достигнут. В пресс-службе акимата Актау сообщают, что подрядной организацией, ответственной за эти работы, является компания «Каспиан Конструкторс Траст». Ее руководители признают задерж­ку и сбои в запуске установки, но заверяют: до конца ноября завод станет производить на 10 тыс. кубометров пресной воды больше.

– В соответствии с технологией после запуска установок подготовка воды займет около десяти дней, включая работы по ее обеззараживанию. В соответствии с утвержденным планом 20 ноября город получит первые 5 000 кубометров воды, а до конца месяца завод планирует произвести дополнительно еще 10 тысяч кубометров, – сообщил директор ТОО «Опреснительный завод «Каспий» Серик Гусман.

Кроме того, в Актау продолжается строительство водовода протяженностью 47 км от месторождения Куйылыс до опрес­нительного завода «Каспий». Подрядная компания – ТОО «Алъянс ЛТД». В строительных работах задействованы 15 единиц спецтехники и 32 сотрудника. Данный проект также будет способствовать урегулированию вопроса нехватки питьевой воды в городе.

– Водовод до опреснительного завода будет иметь трубу диамет­ром 900 миллиметров. После завершения работ по монтажу трубы будем запускать в нее воду для заполнения, – сообщил руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистау­ской области Анвар Туляков.

Также дополнительно 5 тыс. кубометров питьевой воды ежесуточно вот уже год производит новый опреснительный завод «Актау», расположенный в поселке Акшукур. Он был построен в 2020 году на частные инвестиции и введен в эксплуатацию в марте 2023-го.

– Питьевая вода, произведенная заводом, подается через ЦУВС-4 в верхние микрорайоны города, – рассказал главный специалист отдела развития водоснабжения и водоотведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Жусуп Мухамед.

Раньше часть питьевой воды от ЦУВС-4 и завода «Актау» также забирали на обеспечение поселков Акшукур и Саин Шапагатов, что, безусловно, отражалось на объеме и качестве ее подачи. Этим летом, по словам чиновников, в поселке Саин Шапагатов запущена опреснительная установка мощностью 4 тыс. кубометров в сутки, объемов которой достаточно для обеспечения водой двух населенных пунктов. Это позволило направить объем высвободившейся воды в Актау.

#Актау #питьевая вода #водоснабжение

Популярное

Все
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Дорогу и возможности – молодым
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Строительство завода будет возобновлено
Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

11 млрд кубометров воды получит Казахстан от стран Централь…
13,5 млрд кубометров воды направили в озеро Балхаш с начала…
Около 17 миллиардов кубометров воды направили в Каспийское …
Казахстан и Китай обсудили вопросы вододеления транcграничн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]